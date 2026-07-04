ଡେବ୍ୟୁ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଫ୍ଲପ, ତଥାପି ଭାଙ୍ଗିଲେ ୩ଟି ବଡ଼ ରେକର୍ଡ; ଦୁଇଟି ଛକା ମାରି ରଚିଲେ ଇତିହାସ

ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ନିଜର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡେବ୍ୟୁ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ମାତ୍ର ୧୪ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ୩ଟି ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି।

By Priyanka Das

Vaibhav Sooryavanshi : ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଜୁଲାଇ ୪ ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ନିଜର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମୁକାବିଲାରେ ବୈଭବ ୧୦ଟି ବଲ୍‌ରେ ମାତ୍ର ୧୪ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଛୋଟ ପାଳିରେ ସେ ୨ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ୍ ଇଲେଭେନ୍‌ରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ବୈଭବଙ୍କୁ ୱିଲ୍ ଜ୍ୟାକ୍ସଙ୍କ ବଲ୍‌ରେ ଜୋସ୍ ବଟଲର୍ ଷ୍ଟମ୍ପ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ।

ବୈଭବଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଅନେକ କାରଣରୁ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିଲା। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସାମ୍ନା ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚ୍ଚରଙ୍କ ସହ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଏହି ୧୫ ବର୍ଷର ଖେଳାଳି ଜଣକ ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ଛକା ମାରିଥିଲେ। ବୈଭବ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବଡ଼ ସ୍କୋର କରିପାରି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେ ୩ଟି ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି।

ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବୟସରେ ଛକା ମାରିଥିବା ଖେଳାଳି

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବିଷାକ୍ତ ସାପକୁ ବାଂଲାଦେଶ…

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ…

ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ୩ଟି ବଲ୍‌ରେ ମାତ୍ର ଏକ ରନ୍ କରିପାରିଥିଲେ। ସେ ନିଜ ପାଳିର ପ୍ରଥମ ଛକା ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚ୍ଚରଙ୍କ ବଲ୍‌ରେ ମାରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ସେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବୟସରେ ଛକା ମାରିଥିବା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବନିଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ୧୫ ବର୍ଷ ୯୯ ଦିନ ବୟସରେ ଏହି କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି।

ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବୟସରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିବା ଭାରତୀୟ

ଭାରତ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବୟସରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡେବ୍ୟୁ କରିବାର ରେକର୍ଡ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ସେ ୧୫ ବର୍ଷ ୯୯ ଦିନ ବୟସରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରେକର୍ଡ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ନାମରେ ଥିଲା, ଯିଏକି ୧୯୮୯ ମସିହାରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ୧ ବର୍ଷ ୨୦୫ ଦିନ ବୟସରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ।

ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ଭାଗିଦାରୀ

ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ଭାଗିଦାରୀ (ପାର୍ଟନରସିପ୍) କରି କୀର୍ତ୍ତିମାନ ରଚିଛନ୍ତି। ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ସେ ଅଭିଷେକଙ୍କ ସହ ମିଶି ୨୯ଟି ବଲ୍‌ରେ ୫୦ ରନ୍ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ।

 

You might also like More from author
More Stories

ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବିଷାକ୍ତ ସାପକୁ ବାଂଲାଦେଶ…

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ…

ପୁଣିଥରେ ପାକିସ୍ତାନର ଅଧିନାୟକ ହେବେ ବାବର…

Jioର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲା Airtel! ଅନଲିମିଟେଡ 5G…

1 of 30,222