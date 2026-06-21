୬, ୬, ୬, ୬, ୬… ବୈଭବଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ପାଳି, ମାତ୍ର ୧୧ ବଲ୍‌ରେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ!

ରବିବାର ଦିନ ଦାମ୍ବୁଲାଠାରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ‘ଏ’ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ୫୦ ଓଭର ବିଶିଷ୍ଟ ତ୍ରିରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସିରିଜ୍ ଫାଇନାଲ୍‌ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ, ଭାରତ ‘ଏ’ ଦଳର ଓପନର୍ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଲିଷ୍ଟ-ଏ (List A) କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରି ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି।

By Shiv Sankar Singh

ଦାମ୍ବୁଲାଠା : ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ରେକର୍ଡ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏହି ସିରିଜ୍‌ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ‘ଏ’ ଦଳର ଖେଳାଳିମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତେଜିତ ଏବଂ ବିରକ୍ତ କରିବାକୁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବୈଭବ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ମାତ୍ର ୧୧ଟି ବଲ୍‌ରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ (୫୦ ରନ୍) କରି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁହଁତୋଡ଼ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତ କିଛି ମାସ ହେବ ସେ ଚମତ୍କାର ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ୭୭୬ ରନ୍ କରି ‘ଅରେଞ୍ଜ କ୍ୟାପ୍’ ପାଇଥିଲେ। ଖେଳ ଟି-୨୦ରୁ ବଦଳି ଦିନିକିଆ (ODI) ହୋଇଥିଲେ ବି ବୈଭବଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ି ନଥିଲା, କାରଣ ସେ କେବଳ ବଲ୍‌କୁ ଜୋର୍‌ଦାର୍ ପିଟିବା ଜାଣନ୍ତି।

ବୈଭବଙ୍କର ଏହି ୧୧ ବଲ୍‌ର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ, ସାରା ବିଶ୍ୱର ‘ଲିଷ୍ଟ-ଏ’ କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ ଅଟେ। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କେ. ୱିରାରତ୍ନେ ୧୨ଟି ବଲ୍‌ରେ ଏବଂ ତିସାରା ପେରେରା ୧୩ଟି ବଲ୍‌ରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ କରିଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ଆର.କେ. କ୍ଲେନଭେଲ୍ଡଟ୍, ଏ.ଜେ. ହଲିଓକ୍, ସଲମାନ ବଟ୍, ପରଭେଜ ହୁସେନ୍ ଏବଂ ସିଦ୍ଦେଶ ଖାନ ୧୫ଟି ଲେଖାଏଁ ବଲ୍‌ରେ ଏହି ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭାରତ ‘ଏ’ ଦଳର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ମାତ୍ର ୧୧ଟି ବଲ୍‌ରେ ୫୦ ରନ୍ କରି ପୂର୍ବର ସବୁ ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୀଳ କିମ୍ୱା କଳା କଲମ…

ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନରେ ପ୍ରସବ କଲେ ମହିଳା, ମା’ ଓ…

ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ପାଖରେ ‘ଲିଷ୍ଟ-ଏ’ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବଲ୍‌ରେ ଶତକ (୧୦୦ ରନ୍) କରିବାର ନୂଆ ରେକର୍ଡ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଥିଲା। ଏହି ରେକର୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଜେକ୍ ଫ୍ରେଜର-ମ୍ୟାକଗୁର୍କଙ୍କ ନାମରେ ଅଛି, ଯିଏ ମାତ୍ର ୨୯ଟି ବଲ୍‌ରେ ଶତକ ମାରିଥିଲେ। ବୈଭବ ଏହି ରେକର୍ଡର ଖୁବ୍ ପାଖକୁ ଯାଇ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଉଟ୍ ହେବା ଆଗରୁ ସେ ମାତ୍ର ୨୯ଟି ବଲ୍‌ରେ ୯୪ ରନ୍‌ର ଏକ ଦମଦାର୍ ପାଳି ଖେଳି ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଏକ ମଜଭୁତ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ।

 ଗତ ବର୍ଷେ ହେବ ବୈଭବ ଯେମିତି ଚମତ୍କାର ଖେଳ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଦେଖିଲେ ମାତ୍ର ୧” ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ଏକପ୍ରକାର ସ୍ଥିର ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆଗକୁ ହେବାକୁ ଥିବା ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ଏବଂ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ରଖାଯାଇଛି। ସେ ନିଜ ଖେଳ ଜରିଆରେ ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ପ୍ରଭାବିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ୧୧ ଜଣିଆ ଦଳ (playing XI) ରୁ ବାଦ୍ ଦେବା ଏବେ ସହଜ ନୁହେଁ। ସେ ଅଣ୍ଡର-୧୯ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ବିଦେଶ ମାଟିରେ ପ୍ରଚୁର ରନ୍ କରିବା ସହ ଦେଶରେ ଆଇପିଏଲ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୋଲରଙ୍କୁ ଧୂଳି ଚଟାଇଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ଭଳି ହେବ, କିନ୍ତୁ ବୈଭବ ଆଗରୁ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ପ୍ରକାର କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବା ତାଙ୍କୁ ଭଲଭାବେ ଜଣା।

You might also like More from author
More Stories

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୀଳ କିମ୍ୱା କଳା କଲମ…

ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନରେ ପ୍ରସବ କଲେ ମହିଳା, ମା’ ଓ…

“ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ଖୋଜ,…

ରିଜର୍ଭରେ ବାଇକ୍ ଚଲାଇଲେ କ’ଣ ଖରାପ…

1 of 30,081