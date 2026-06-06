IPLରେ ହିଟ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟବାଂଶୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏମିତି କାହିଁକି କହିଲେ ଅଗରକର?
ସଚିନ ଯେତେବେଳେ ୧୬ ବର୍ଷର ହୋଇଥିଲେ, ୧୯୮୯ ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦଳରେ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ବୈଭବ ଟି-୨୦ ଦଳରେ ଏବେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସୁକତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲାଣି
ମୁମ୍ବାଇ: ଏବେ ସେ ପିଲାଟିଏ। ଆଗକୁ ଅପକ୍ଷୋ କର…। ଆଇପିଏଲ୍ରେ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିପାରିଥିବା ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ନେଇ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନରେ ଏମିତି କାହିଁକି କହିଲେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ(ବିସିସିଆଇ)ର ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଅଜିତ ଅଗରକର?
ଅଗରକରଙ୍କ ସେହି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପୂରା ଘଟଣା ଉପରେ। ଶନିବାର ବିସିସିଆଇର ମେନ୍ସ ସିଲେକ୍ସନ କମିଟିର ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଟି-୨୦ ଦଳ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟି-୨୦ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ତିନୋଟି ଯାକରେ ବୈଭବଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ଏହା ସହିତ ସେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବୟସରେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ଖେଳାଳି ହୋଇପାରିଛନ୍ତି।
ସଚିନ ଯେତେବେଳେ ୧୬ ବର୍ଷର ହୋଇଥିଲେ, ୧୯୮୯ ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦଳରେ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ବୈଭବ ଟି-୨୦ ଦଳରେ ଏବେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସୁକତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲାଣି।
ଏନେଇ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନରେ ଅଗରକର କହିଛନ୍ତି; ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେହି ଫର୍ମାଟ୍ ପାଇଁ ଚୟନ କରିଛୁ। ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଏବେ ସେ ପିଲାଟିଏ। ନିଜର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଘରୋଇ ସିଜନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ସେତେବେଳେ ସେ କିଛି ରେଡ୍ ବଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବ। ଆମେ ସେ ପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ। ଏତେ ଶୀଘ୍ର କାହିଁକି ବୋଲି ଅଗରକର କହିଛନ୍ତି।
ରେଡ୍ ବଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ବୈଭବ କିପରି ଅଛନ୍ତି? ଧଳା ବଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ତ ବୈଭବ ସୂର୍ୟ୍ୟବଂଶୀ ନିଜ ବ୍ୟାଟ୍ର ଯାଦୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କ’ଣ ନାଲି ବଲ୍ ସାମ୍ନାରେ ତିଷ୍ଠି ପାରିବେ? ଏହା ଏକ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ଅନେକ ଥର ଉଠିଛି। କିନ୍ତୁ ନିଜର ଛୋଟ ରେଡ୍ ବଲ୍ କ୍ୟାରିୟରରେ ମଧ୍ୟ ବୈଭବ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛନ୍ତି।
ଆଇପିଏଲ୍ରେ ହିଟ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବୈଭବ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଅଣ୍ଡର-୧୯ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଯଦିଓ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫିରେ ସେ ଅଧିକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିନାହାନ୍ତି। ୮ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମାତ୍ର ୨୦୭ ରନ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଫର୍ମାଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ୯୦ ର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଛନ୍ତି।