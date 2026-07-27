ଭାରତର ନୂଆ ଓପନର କିଏ? ରୋହିତଙ୍କ ସହ ବୈଭବଙ୍କ ନାଁ ଆଗରେ
ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଫାରୁଖ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ, ୨୦୨୭ ମସିହାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍କୁ ନଜରରେ ରଖି ଯୁବ ଖେଳାଳି ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ODI ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯିବା ଉଚିତ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଧୂଆଁଧାର ବ୍ୟାଟିଂକୁ ନେଇ ଏବେ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଖେଳ ଦେଖି ବୋଲରମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାପରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷ ୩ ମ୍ୟାଚ୍ର ଟି-୨୦ ସିରିଜରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ କରିବା ପରେ ବୈଭବଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଦିନିକିଆ (ODI) ଦଳରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଦାବି ଉଠିଛି। ଏହି ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ୱିକେଟକିପର-ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଫାରୁଖ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଫାରୁଖ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ମତରେ, ୨୦୨୭ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍କୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଯୁବ ଖେଳାଳି ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ ଭାରତୀୟ ଦିନିକିଆ ଦଳରେ ଓପନର ଭାବେ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଉଚିତ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରୋହିତଙ୍କ ସହ ଓପନିଂ କରୁଥିବା ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ନମ୍ବର ୪ ସ୍ଥାନରେ ଖେଳାଇଲେ ମଧ୍ୟକ୍ରମ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇପାରିବ।
ଫାରୁଖ ଇଞ୍ଜିନିୟର କହିଛନ୍ତି, ଶୁଭମନ ଗିଲ ଜଣେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଖେଳାଳି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଖେଳାଇବା ଭଲ ହେବ। ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟରେ ବାମହାତୀ ଓ ଡାହାଣହାତୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଭଲ ଫଳ ଦେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ରୋହିତ ଓ ବୈଭବଙ୍କ ଓପନିଂ ଯୋଡ଼ି ଭାରତ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଓପନିଂ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଉପଯୁକ୍ତ ଖେଳାଳି। ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ଏବଂ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଖେଳାଯାଇପାରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତର ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଇନ୍ଅପ୍ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ। ବୈଭବଙ୍କୁ ଦିନିକିଆ ଦଳରେ ନେବା ପାଇଁ ଏହା ଠିକ୍ ସମୟ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଫାରୁଖ ଇଞ୍ଜିନିୟର କହିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଦିନିକିଆ ଓ ଟି-୨୦ ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ତଫାତ କାହିଁକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ସେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଜଣେ ଖେଳାଳି ରନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଓପନିଂ କରିବାର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ଉଚିତ।
ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷରେ ଧମାକାଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷ ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସିରିଜରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ‘ପ୍ଲେୟର ଅଫ୍ ଦ ସିରିଜ’ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥିଲା। ଫାରୁଖ ଇଞ୍ଜିନିୟର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମାତ୍ର ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଦିନିକିଆ ଦଳରେ ସୁଯୋଗ ଦେବାର ଏହା ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ।