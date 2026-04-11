‘ବୋଲର କିଏ ଦେଖେ, ମୁଁ ବଲ୍ କୁ ହିଁ ଦେଖେ’; ଦିଗ୍ଗଜ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବଲକୁ ପିଟିବା ପରେ ବୈଭବଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ!
ମୁଁ ବୋଲରଙ୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ ନାହିଁ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ବିପକ୍ଷରେ ୭୮ ରନର ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ । ମାତ୍ର ୨୬ ବଲ୍ ଖେଳି ସେ ଏହି ଇନିଂସରେ ୭ଟି ଛକା ଏବଂ ୮ଟି ଚୌକା ମାରିଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ପୁରସ୍କାର ଦେଇଥିଲା। ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ଏବଂ ଜୋଶ ହାଜେଲଉଡ୍ ଭଳି ଅଭିଜ୍ଞ ବୋଲରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ।
ପୂର୍ବରୁ, ସେ ପ୍ରଥମ ବଲ୍ ରୁ ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲରମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖେଳିବା ବିଷୟରେ ପଚରାଯିବାରୁ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ବୋଲରଙ୍କ ଉପରେ ନୁହେଁ, ବଲ୍ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି।
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଶୀଘ୍ର ଶୋଇଯିବାରୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନର କେକ୍ କାଟିପାରିଲେ ନାହିଁ। RCB ବିପକ୍ଷରେ ବିଜୟ ପରେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ଯେ ସେ ଆଜି କେକ୍ କାଟିବେ କି, ସେ ହସି କହିଲେ, “ଆଜି ନୁହେଁ।
କାଲି ସକାଳେ ଆମର ଶୀଘ୍ର ଫ୍ଲାଇଟ ଥିବାରୁ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଶୀଘ୍ର ଶୋଇବାକୁ ପଡିବ।” ତାଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବିଷୟରେ ସେ କହିଥିଲେ, “ମୁଁ ଅଭ୍ୟାସରେ ଯାହା କରେ ତାହା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, କିଛି ଅଧିକ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନାହିଁ, ଏବଂ ମୋର ପ୍ରାକୃତିକ ଖେଳ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ।”
ମୁଁ ବୋଲରଙ୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ ନାହିଁ : ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ, ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ଏବଂ ଜୋଶ ହାଜେଲଉଡଙ୍କ ସାମ୍ନା କରିବା ବିଷୟରେ ପଚରାଯିବାରୁ, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କହିଥିଲେ, “ମୁଁ କେବେ ମନେ ରଖେ ନାହିଁ ଯେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ କେଉଁ ବୋଲର ଅଛି।
ମୁଁ କେବଳ ବଲ୍ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ, ବୋଲର କିଏ ତାହା ଉପରେ ନୁହେଁ। ମୋ ବାପା ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା, ତେଣୁ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଦ୍ୱାରା ବିଚଳିତ ନ ହୋଇ ମୋର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଖେଳ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ।”
ଯେତେବେଳେ ବୈଭବ ଆଉଟ୍ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏକ ଦୁଃଖର ଛାପ ଦେଖାଯାଏ। ଆଉଟ୍ ହେବାରେ ତାଙ୍କ ନିରାଶା ବିଷୟରେ ପଚରାଯିବାରୁ ସେ କହିଥିଲେ, “ଯଦି ମୁଁ ୱିକେଟରେ ରହିଥାନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ଆହୁରି ୧୦-୨୦ ରନ କରିପାରିଥାନ୍ତି, କିମ୍ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ୧-୨ ଓଭର ପୂର୍ବରୁ ହାସଲ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ଏକମାତ୍ର କଥା ଯାହା ପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ: ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ମୁଁ ଆଉ ଟିକିଏ ଅଧିକ ସମୟ ଖେଳିପାରିଥାନ୍ତି।”