ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ଧୂଳି ଚଟାଇବା ପରେ କଣ କହିଲେ ବୈଭବ? ୩ଟି ଶବ୍ଦର ପୋଷ୍ଟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍

ଏଲିମିନେଟର ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ବୈଭବଙ୍କ ବୟାନ...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: IPL ୨୦୨୬ ଏଲିମିନେଟର ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଇନିଂସରେ ବୈଭବ ମାତ୍ର ୨୯ ବଲ୍‌ରେ ୯୭ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ୧୨ଟି ଛକା ଏବଂ ୫ଟି ଚୌକା ମାରିଥିଲେ। ଏଲିମିନେଟରରେ ରାଜସ୍ଥାନ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ୪୭ ରନ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା।

ଏହି ସମୟରେ, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜୟୀ ଇନିଂସ ପାଇଁ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ବିବେଚିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଐତିହାସିକ ଇନିଂସ ପରେ, ବୈଭବ ତାଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି।

ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ, ବୈଭବ ହୁଏତ IPL ଇତିହାସରେ ଦ୍ରୁତତମ ଶତକ ହାସଲ କରିପାରି ନ ଥାଆନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ସିଜିନରେ ସର୍ବାଧିକ ଛକା ମାରିବାର କ୍ରିସ୍ ଗେଲଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବୈଭବ ୨୦୨୬ IPL ସିଜିନରେ ମୋଟ ୬୫ ଛକା ମାରିଛନ୍ତି।

ଏଲିମିନେଟର ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ନିଜର ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ସହିତ ଥିବା କ୍ୟାପସନରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଏବେ ବି ଅଧିକ ରନ ପାଇଁ ଭୋକିଲା।”

ସୁରେଶ ରାଇନା ମଧ୍ୟ ବୈଭବଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁରେଶ ରାଇନା ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଭଲ କାମ, ଭାଇ! ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ।” ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏବଂ ମଡେଲ୍ ଶେହନାଜ ଗିଲ୍ ମଧ୍ୟ ବୈଭବଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାକୁ ରୋକି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଶେହନାଜ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଭାଇ, ଆମେ ତୁମ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବିତ।”

ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ତାଙ୍କର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ IPL କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ସେ ମାତ୍ର ୨୨ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୯୩୨ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାମରେ ଦୁଇଟି ଶତକ ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଅଛି। ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ୨୩୧.୮୪। ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ଯେ, ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟରେ, ସେ ଚୌକା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଛକା ମାରିଛନ୍ତି; ବୈଭବ ତାଙ୍କ IPL କ୍ୟାରିୟରରେ ୮୯ ଛକା ଏବଂ ୭୩ ଚୌକା ମାରିଛନ୍ତି।

ମେ ୨୯ରେ କ୍ୱାଲିଫାୟର ୨: ଏଲିମିନେଟର ଜିତିବା ପରେ, ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମେ ୨୯ରେ ଆକ୍ସନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସେହି ଦିନ, ସେମାନେ କ୍ୱାଲିଫାୟର ୨ରେ ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବେ। ଗୁଜୁରାଟ କ୍ୱାଲିଫାୟର ୧ରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ହାତରୁ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲା।

ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ଶୀର୍ଷ ଦୁଇଟିରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା, ଗୁଜୁରାଟ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁଯୋଗ ପାଉଛି। କ୍ୱାଲିଫାୟର ୨ର ବିଜେତା ମେ ୩୧ରେ ଫାଇନାଲରେ ଆରସିବି ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ।

