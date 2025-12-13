ବୈଭବଙ୍କ ରେକର୍ଡକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ ICCରେ ସ୍ଥାନ; କାହିଁକି ଏପରି କରାଗଲା? କଣ ବୃଥାରେ ଯିବ କି କୁନି କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ଦମଦାର ପାଳି?
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ବୈଭବଙ୍କ ଦମଦାର ରେକର୍ଡ ପରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ ICCରେ ସ୍ଥାନ। 171 ରନ୍ର ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ଅଣଦେଖା କରାଗଲା।
ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଉଦୀୟମାନ ତାରକା ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ 2025 ଶେଷରେ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ସେ 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏସିଆ କପ୍ 2025ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ UAE ବିପକ୍ଷରେ 171 ରନ୍ର ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ।
14 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏପରି ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ନିଜେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ। ବୈଭବ ଏହି ଇନିଂସ୍ରେ 14 ଛକା ଏବଂ 9 ଚୌକା ମାରି ମାତ୍ର 56 ବଲ୍ରେ ତାଙ୍କର ଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏହି ଇନିଂସ୍ ICCର ସରକାରୀ ରେକର୍ଡ ବୁକ୍ରେ ସାମିଲ ହୋଇନଥିଲା। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହିଁକି?
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଇନିଂସ କେତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର:
ବୈଭବ 95 ବଲ୍ ରୁ 180 ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ରେ 171 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ସେ 30 ବଲ୍ ରେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ, 56 ବଲ୍ ରେ ତାଙ୍କର ଶତକ ଏବଂ 84 ବଲ୍ ରେ ତାଙ୍କର 150 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଯଦି ଏହି ଇନିଂସକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଯୁବ ODI କ୍ରିକେଟରେ ତୃତୀୟ ଦ୍ରୁତତମ ଶତକ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏକ ଇନିଂସରେ 14 ଛକା ମାରିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ହୋଇପାରନ୍ତା।
ଏହି ଇନିଂସକୁ ICC ରେକର୍ଡରେ କାହିଁକି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ନଥିଲା:
ପ୍ରକୃତ କାରଣ ICC ନିୟମରେ ରହିଛି। ଭାରତ ଏବଂ UAE ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଯୁବ ODI ନଥିଲା। UAE ଏକ ସହଯୋଗୀ ଦେଶ।
ଫଳସ୍ୱରୂପ, କେବଳ 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏସିଆ କପ୍ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଯେଉଁଠାରେ ଉଭୟ ଦଳ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳୁଥିବା ଦେଶ ଅଟନ୍ତି, ସେହି ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୁବ ODI ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ, ବୈଭବଙ୍କ ଇନିଂସ ରେକର୍ଡ ବହିରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇନଥିଲା।
ICC ଅନୁଯାୟୀ, ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଶ୍ୱକପରେ ସହଯୋଗୀ ଦେଶମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୁବ ଦିନିକିଆ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
କିନ୍ତୁ, ଏସିଆ କପ୍ ଭଳି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ, ଏହି ମାନ୍ୟତା କେବଳ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳୁଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ ଭଳି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ସରକାରୀ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ବନାମ ୟୁଏଇ ନୁହେଁ।
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ରେକର୍ଡ:
ଏହି ଇନିଂସ ରେକର୍ଡ ବୁକରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ବୈଭବଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ପରିସଂଖ୍ୟାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାଙ୍କର ଇଂଲଣ୍ଡ ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ସରକାରୀ ଯୁବ ଦିନିକିଆ ଶତକ ଅଛି। ଯୁବ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଶତକ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ମଧ୍ୟ ଅଛି।
ସିନିଅର କ୍ରିକେଟର ଦେଖିଲେ ଜଲୱା:
ଅଣ୍ଡର-19 କ୍ରିକେଟ ବ୍ଯତୀତ ବୈଭବ ସିନିଅର କ୍ରିକେଟ ଖେଳରେ ମଧ୍ୟ କମାଲ କରିଥିଲେ। ସିନିଅର କ୍ରିକେଟ ଖେଳରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାମରେ ତିନୋଟି ଶତକ ସାମିଲ ରହିଛି। ରାଇଜିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାର୍ସ ଓ ସୟଦ ମୁସ୍ତାଫା ଅଲ୍ଲି ଟ୍ରଫିରେ ତାଙ୍କର ଦମଦାର ଖେଳ ଏକ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ।