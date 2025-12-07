ରୋହିତ-କୋହଲିଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଲେ ୧୪ ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ପୁରା ଦୁନିଆରେ ଗୁଗଲ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ବନିଲେ ନମ୍ୱର ୧ କ୍ରିକେଟର
ବୈଭବ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ନମ୍ବର ୧ ଭାରତୀୟ ହେଲେ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ରୋହିତ-କୋହଲିଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଲେ ବୈଭବ। ଗୁଗଲ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ବନିଲେ ନମ୍ୱର ୧ କ୍ରିକେଟର। ୨୦୨୫ରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କରାଯାଇଛି ସର୍ଚ୍ଚ। ଭାରତର ଯୁବ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ପାଇଁ ୨୦୨୫ ବର୍ଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଫଳ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି।
ଏହି ବର୍ଷ ବୈଭବ ତାଙ୍କର IPL ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ଏହାସହ ନିଜର ପ୍ରଥମ ସିଜିନରେ ହିଁ ରେକର୍ଡ ଶତକ ହାସଲ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଥିଲେ।
ହଁ ଆଜ୍ଞା ମାତ୍ର ୧୪ ବର୍ଷ ବୟସରେ, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ପ୍ରଥମ ବଲ୍ରେ ଛକା ମାରିବା ହେଉ, ସବୁଠାରୁ କମ ବୟସର ଶତକ ହେଉ କିମ୍ବା ଦ୍ରୁତତମ ଶତକ, ବିହାରର ଏକ ଛୋଟ ଗାଁ ତାଜପୁରର ବାସିନ୍ଦା ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତରେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି।
ନିଜ ବ୍ୟାଟ୍ରେ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରି ପଡ଼ିଆରେ ଅନେକ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ସହିତ, ବୈଭବଙ୍କ କରିସ୍ମା ଏପରି ଯେ ସେ ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଗୁଗୁଲ୍ ସର୍ଚ୍ଚରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି।
ପ୍ରକୃତରେ, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏହି ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନରେ ଶୀର୍ଷ ୧୦ ସର୍ବାଧିକ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭାରତୀୟ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ।
ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି, ଗୁଗୁଲ୍ ଡିସେମ୍ବରରେ ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଏବଂ ସର୍ଚ୍ଚ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ପୂର୍ବ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟର ବିରାଟ କୋହଲି, ଏମଏସ ଧୋନି, କିମ୍ବା ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ପରି ପ୍ରମୁଖ ଭାରତୀୟ ସେଲିବ୍ରିଟି ଏହି ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏଥର ଯୁବ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏହି ବର୍ଷ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଗୁଗୁଲ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ସର୍ବାଧିକ ସର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ତାଲିକାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୧୦ ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାରେ ଏକମାତ୍ର ଭାରତୀୟ ଥିଲେ।
ସେ ତାଲିକାରେ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କେଣ୍ଡ୍ରିକ୍ ଲାମାର, ଜିମି କିମେଲ୍, ଜୋହରାନ୍ ମାମଦାନି ଏବଂ ଗ୍ରେଟା ଥନବର୍ଗଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଶିରୋନାମା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି।
ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏକମାତ୍ର ଭାରତୀୟ ଥିଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ ଏହି ବର୍ଷ ଗୁଗୁଲ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଏକ ନମ୍ବର ଭାରତୀୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ।
ଏହି ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି:
ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ, ଗୁଗୁଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠାରୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ତାଲିକାରେ ବୈଭବ ମଧ୍ୟ ନମ୍ବର ୧ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟାଂଶ ଆର୍ଯ୍ୟ, ଯିଏ ବୈଭବଙ୍କ ପରି IPL ୨୦୨୫ରେ ନିଜର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟିଂ ଦ୍ୱାରା ହିଟ୍ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି।
ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଯିଏ ନିଜର ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଯୁବ ୱିକେଟକିପର ଶେଖ ରସିଦ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଜେମିମା ରଡ୍ରିଗ୍ସ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି।