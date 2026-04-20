ହଠାତ୍ ପଡ଼ିଆ ମଝିରେ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିଲେ ବୈଭବ; ତାଙ୍କ ସହ କ’ଣ ଘଟିଲା? ଭିଡିଓ ସବୁଠାରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ….

କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ବାମହାତୀ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ର ୨୮ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସଠାରୁ ପରାଜୟ ପରେ ତାଙ୍କର କାନ୍ଦୁଥିବାର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଭିଡିଓରେ ବୈଭବ ହତାଶ ଦେଖାଯାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କେକେଆରଠାରୁ ପରାଜୟ ପରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ।

କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଥିଲେ: ପଡିଆରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ କାନ୍ଦୁଥିବା ଦେଖି, କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଖେଳାଳିମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କଲେ।

ଏହା ପରେ, ବୈଭବ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିପାରିଲେ। ବୈଭବ ଜଣେ ୧୫ବର୍ଷର ପିଲା। ସେ ବହୁତ ଭାବପ୍ରବଣ ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ଜିତିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦଳ ହାରନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ନିରାଶ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ଭାବନା ଲୁହରେ ବହିଯାଏ। KKR ବିପକ୍ଷ ପରାଜୟ ପରେ ଏହା ଦେଖାଯାଇଥିଲା।

ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟର ୪ ଧୂଆଁଧାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ:…

ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ପରେ ହୋଟେଲ ବିଲ ଦେବାକୁ ନାହିଁ…

ବୈଭବ ଅନେକ ଥର କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ମ୍ୟାଚ୍‌ ଶେଷ କରିବା। ସେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ରନ୍ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି। ସେ କ୍ରିସ୍ ଗେଲଙ୍କ ୧୭୫ ରନ୍ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରାଜୟ ବୈଭବଙ୍କୁ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି।

୨୮ ବଲ୍‌ରୁ ୪୬ ରନ୍: କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ର ୨୮ତମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ଅଧିନାୟକ ରିୟାନ ପରାଗ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଇନିଂସ୍ ଓପନିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଦଳ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ୨୮ ବଲ୍‌ରୁ ୪୬ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ଇନିଂସ୍ ସମୟରେ ସେ ୬ ଚୌକା ଏବଂ ୨ ଛକା ମଧ୍ୟ ମାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ଥିଲା ୧୬୪.୨୮।

ଅରେଞ୍ଜ କ୍ୟାପ୍ ପ୍ରତିଯୋଗୀ: ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ ସ୍କୋରରଙ୍କ ତାଲିକାରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ପ୍ରମୁଖ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଅରେଞ୍ଜ କ୍ୟାପର ଦାବିଦାର। ସେ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଜିତିସାରିଛନ୍ତି। ପରେ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନମାନେ ଅଧିକ ରନ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଅରେଞ୍ଜ କ୍ୟାପ ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେ ଏବେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କଠାରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ରନ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ ସ୍କୋରରଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି।

 

