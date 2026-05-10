ବୈଭବଙ୍କ ଛକା ବର୍ଷା: ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସରୁ ଲିଭିଲା ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ରେକର୍ଡ
ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ (IPL 2026)ରେ ନିଜର ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ଜରିଆରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ହାସଲ କରିବା ପଥରେ ଅଛନ୍ତି। ଅତି ସହଜରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ ନିଜର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଖେଳ ଶୈଳୀ ଦ୍ୱାରା ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏକ ନୂତନ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ର ୫୨ତମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମାତ୍ର ୧୬ଟି ବଲ୍ରୁ ୩୬ ରନ୍ର ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ପାଳି ଖେଳିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ୩ଟି ଚୌକା ଓ ୩ଟି ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା। ଏହି ଇନିଂସ ବଳରେ ସେ ଅନେକ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ସେ ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ ୧୦୦ଟି ଛକା ମାରିଥିବା ବ୍ୟାଟର ବନିଯାଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ସେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ସିଜନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୪୦ଟି ଛକା ପୂରଣ କରି ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ୩୮ଟି ଛକାର ରେକର୍ଡକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ସେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଏବଂ ଏବି ଡିଭିଲିୟର୍ସଙ୍କ ଭଳି ଦିଗ୍ଗଜ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପକାଇଛନ୍ତି।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଆଇପିଏଲ୍ର ଗୋଟିଏ ସିଜନରେ ସର୍ବାଧିକ ଛକା ମାରିବାର ରେକର୍ଡ କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍ଙ୍କ ନାମରେ ରହିଛି, ସେ ଆରସିବି (RCB) ପାଇଁ ୫୯ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆନ୍ଦ୍ରେ ରସେଲ ୫୨ଟି, ଜୋସ୍ ବଟଲର ୪୫ଟି ଏବଂ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ୪୨ଟି ଛକା ମାରିଛନ୍ତି। ନିକୋଲାସ ପୁରନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସିଜନରେ ୪୦ଟି ଛକା ମାରିବାର ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ୩୯ଟି, ବିରାଟ କୋହଲି ୩୮ଟି, ହେନ୍ରିକ୍ କ୍ଲାସେନ୍ ୩୮ଟି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ୩୮ଟି ଛକା ମାରିଥିବା ବେଳେ ଏବି ଡିଭିଲିୟର୍ସ ଓ ଋଷଭ ପନ୍ତ ୩୭ଟି ଲେଖାଏଁ ଛକା ମାରିଛନ୍ତି।
ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ୩ଟି ଛକା ମାରି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ନିଜର ମୋଟ ଛକା ସଂଖ୍ୟାକୁ ୪୦ରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ୪୨ଟି ଛକା ସହ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଏବେ ବି ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅତିକମରେ ୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ଅଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସେ ମାତ୍ର ୩ଟି ଛକା ମାରି ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ନୂଆ ରେକର୍ଡ କରିପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ୨୦୨୫ରେ ୩୯ଟି, ବିରାଟ କୋହଲି ୨୦୧୬ ଓ ୨୦୨୪ରେ ୩୮ଟି ଲେଖାଏଁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଗତ ବର୍ଷ ୩୮ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ।
ଗୋଟିଏ ସିଜନରେ ସର୍ବାଧିକ ଛକା ମାରିଥିବା ଭାରତୀୟ:
-
୪୨ – ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା (୨୦୨୪)
-
*୪୦ – ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ (୨୦୨୬)
-
୩୯ – ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (୨୦୨୫)
-
୩୮ – ବିରାଟ କୋହଲି (୨୦୧୬)
-
୩୮ – ବିରାଟ କୋହଲି (୨୦୨୪)
-
୩୮ – ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (୨୦୨୫)