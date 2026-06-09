ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରେସର ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ; ‘ୱଣ୍ଡର ବୟ’ ଫ୍ଲପ୍, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜଙ୍କ ଘାତକ ବଲରେ ହେଲେ ଆଉଟ୍

ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଟ୍ରାଇ-ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ତାଙ୍କର ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି।

By Priyanka Das

Vaibhav Sooryavanshi :  ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ‘ଏ’ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି, ଅର୍ଥାତ୍ ୯ ଜୁନରେ ଇଣ୍ଡିଆ ‘ଏ’ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ‘ଏ’ (IND A vs SL A) ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରାଇ-ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ ଖେଳାଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏବଂ ପ୍ରଭସିମରନ୍ ସିଂ ଓପନିଂ ଭାର ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ମାତ୍ର ବୈଭବ ମାତ୍ର ୧୪ ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି।

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ବୈଭବ ଦ୍ରୁତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବୋଲର ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ତାଙ୍କୁ ୧୪ ରନରେ ଆଉଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଛୋଟ ପାଳିରେ ବୈଭବ ୩ଟି ଚୌକା ମାରିଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ IPL 2026ରେ ବୈଭବ ‘ଅରେଞ୍ଜ କ୍ୟାପ୍’ ଜିତି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ ଚାଲିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି।

ବୈଭବଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଟ୍ରାଇ-ସିରିଜ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କୁ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସରେ ବୈଭବ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଟ୍ରାଇ-ସିରିଜରେ ଅତିକମରେ ଆଉ ତିନୋଟି ପାଳି ମିଳିବ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଏବଂ ମିଠା ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା,…

ଟେଷ୍ଟରେ ବମ୍ପର ବିଜୟ ପରେ ବଦଳିଲା ଟିମ…

ସେ ତାଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ-ଏ କ୍ୟାରିଅରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୮ଟି ମ୍ୟାଚରେ ୩୫୩ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ହାରାହାରି ୪୪.୧୨ ରହିଛି। ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚରେ ମଧ୍ୟ ବୈଭବ ତୂଫାନୀ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟରେ ଖେଳି ଆସିଛନ୍ତି। ଲିଷ୍ଟ-ଏ କ୍ୟାରିଅରରେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ଏବେ ୧୬୫ ରହିଛି। ଗତଥର ଯେତେବେଳେ ବୈଭବ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ସ ଏସିଆ କପରେ ଇଣ୍ଡିଆ ‘ଏ’ ପାଇଁ ଖେଳିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ୪୨ଟି ବଲରେ ୧୪୪ ରନର ଏକ ଐତିହାସିକ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ।

ଏହି ଟ୍ରାଇ-ସିରିଜ୍ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପରେ ୧୧ ଜୁନରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ‘ଏ’ ସହିତ ଭାରତର ମୁକାବିଲା ହେବ। ୧୫ ଜୁନରେ ଇଣ୍ଡିଆ ‘ଏ’ ପୁଣିଥରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଭେଟିବ ଏବଂ ୧୭ ଜୁନରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପୁଣିଥରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ।

You might also like More from author
More Stories

ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଏବଂ ମିଠା ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା,…

ଟେଷ୍ଟରେ ବମ୍ପର ବିଜୟ ପରେ ବଦଳିଲା ଟିମ…

ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଧୂଳି ଚଟାଇଲା ଭାରତ, ଗୋଟିଏ…

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଡେବ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ବୈଭବ…

1 of 2,931