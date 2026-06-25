ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏହି ୩ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜିପାରନ୍ତି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ-୧୧ରେ ମିଳିପାରେ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ
ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବା ସୀମାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଶିବମ ଦୁବେ, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ-୧୧ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି।
Ind Vs Ire : ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏହି ସମୟରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଜୁନ୍ ୨୬ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡେବ୍ୟୁ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଯଦି ଏପରି ହୁଏ, ତେବେ ସେ ଭାରତ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବୟସରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିଥିବା ଖେଳାଳି ବନିଯିବେ। ଏହା ସହିତ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉଠୁଛି ଯେ ବୈଭବ ଟିମ୍କୁ ଆସିଲେ କେଉଁ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସ୍ଥାନ ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ୩ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସାଜିପାରନ୍ତି।
ଶିବମ ଦୁବେ
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ-୧୧ ରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଶିବମ ଦୁବେଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ। ଶିବମଙ୍କ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଶାନୁରୂପ ରହିନାହିଁ। ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ସେ ୧୨ଟି ଇନିଂସରେ ମାତ୍ର ୨୭୦ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିପାରି ନଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ବୋଲିଂରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ସୀମିତ ରହିଥାଏ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ବାହାରେ ବସାଇ ବୈଭବଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ବିଚାର କରିପାରେ।
ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ
ଟି-୨୦ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ୨୦୨୬ରେ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ଥିବା ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଯୋଗୁଁ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ସଞ୍ଜୁଙ୍କ ସହ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଘଟିସାରିଛି। ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ରେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାଟିଂ କ୍ରମରେ ତଳକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ-୧୧ରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଯେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ, ତେବେ ନମ୍ବର-୩ରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଭାରତ ପାଇଁ ସେ ୬୨ଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ର ୫୪ଟି ଇନିଂସରେ ୧୩୯୯ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ରୁ ୩ଟି ଶତକ ଏବଂ ୬ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ବାହାରିଛି।
ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚାପ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହାର ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଉଭୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟିଂ ଶୈଳୀ। ଟି-୨୦ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ୨୦୨୬ର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଅଭିଷେକଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ରୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଡ଼ ଇନିଂସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। ଯଦି ତାଙ୍କର ଏହି ଖରାପ ଫର୍ମ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହେ, ତେବେ ବୈଭବ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଶକ୍ତ ଦାବିଦାର ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରନ୍ତି। ଅଭିଷେକ ୪୬ଟି ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୧୯୦ର ଚମତ୍କାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ ୧୪୩୮ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି।