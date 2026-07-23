୬,୬,୬,୬,୪,୪,୪,୪… ପ୍ରଥମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସହ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଲେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଶେଷରେ ନିଜ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟରର ଚତୁର୍ଥ ପାଳିରେ ପ୍ରଥମ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ୩ଟି ପାଳିରେ ବିଫଳ ହେବା ପରେ ଜିମ୍ବାଓ୍ୱେ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବୈଭବଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ଗର୍ଜିଛି।
୧୫ ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବ ଜିମ୍ବାଓ୍ୱେ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମାତ୍ର ୧୮ଟି ବଲ୍ରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ସେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବୟସର ବ୍ୟାଟର୍ ହେବାର ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି।
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ:
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏହି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ୧୫ ବର୍ଷ ୧୧୮ ଦିନ ବୟସରେ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବୟସରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ମାରିଥିବା ବ୍ୟାଟର୍ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଜିମ୍ବାବ୍ୱେ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ ୧୯ଟି ବଲ୍ ଖେଳି ୫୦ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ଧମାକାଦାର ପାଳିରେ ସେ ୪ଟି ଛକା ଓ ୪ଟି ଚୌକା ମାରିଥିଲେ।
ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରେକର୍ଡ ନେପାଳର କୁଶଲ ମଲ୍ଲାଙ୍କ ନାମରେ ଥିଲା। ସେ ୧୫ ବର୍ଷ ୩୪୦ ଦିନ ବୟସରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବୟସରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ:
- ୧୫ ବର୍ଷ ୧୧୮ ଦିନ – ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ
- ୧୫ ବର୍ଷ ୩୪୦ ଦିନ – କୁଶଲ ମଲ୍ଲା
- ୧୬ ବର୍ଷ ୫୬ ଦିନ – ଲୁଇସ୍ ବ୍ରୁସ୍