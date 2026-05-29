ଇତିହାସ ରଚିଲେ ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବ: ଆଇପିଏଲ୍ରେ କଲେ ୭୦୦ ରନ୍!
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ୭୦୦ ରନ ପୂରଣ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ 'ଅନକ୍ୟାପଡ୍' (ଯିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁ ଖେଳିନାହାନ୍ତି) ଖେଳାଳି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ବିପକ୍ଷ ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ୱାଲିଫାୟର-୨ ମ୍ୟାଚରେ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବ ବର୍ତ୍ତମାନ 'ଅରେଞ୍ଜ କ୍ୟାପ୍' (ସର୍ବାଧିକ ରନ ସଂଗ୍ରହକାରୀ) ଦୌଡ଼ରେ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି।
ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ : ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସରେ ନିଜ ନାମ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳୁଥିବା ବୈଭବ, ଆଇପିଏଲ୍ର ଗୋଟିଏ ସିଜିନରେ ୭୦୦ ରନ ପୂରଣ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ‘ଅନକ୍ୟାପଡ୍’ (ଯିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁ ଖେଳିନାହାନ୍ତି) ଖେଳାଳି ହୋଇପାରିଛନ୍ତି।
ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ର କ୍ୱାଲିଫାୟର-୨ ମ୍ୟାଚରେ ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପୂର୍ବରୁ, ବୈଭବଙ୍କୁ ଏହି ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ପାଇଁ ମାତ୍ର ୨୦ ରନର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ନିଉ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର ମୁଲ୍ଲାପୁର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବୈଭବ ବେଶ୍ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଭାବେ ଏହି କାରନାମା କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଇନିଂସର ଚତୁର୍ଥ ଓଭରର ଦ୍ୱିତୀୟ ବଲରେ ସେ ଷ୍ଟାର୍ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର କାଗିସୋ ରବାଡାଙ୍କୁ ଏକ ଚମତ୍କାର ଚୌକା ମାରି ୭୦୦ ରନର ଏହି ଟାର୍ଗେଟ ଖୁବ ସହଜରେ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ।
ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସରେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଜଣ ‘ଅନକ୍ୟାପଡ୍’ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଗୋଟିଏ ସିଜିନରେ ୬୦୦ ରନ ପାର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ୭୦୦ ରନର ଏହି ‘ଦୁର୍ଗ’କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଭେଦ କରିପାରିନଥିଲେ। ମାତ୍ର ୧୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ କଠିନ କ୍ରିକେଟ୍ ଲିଗରେ ଏପରି ଦବଦବା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ବୈଭବ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଭବିଷ୍ୟତ। ୧୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏଭଳି ଚାପପୂର୍ଣ୍ଣ ନକ୍-ଆଉଟ୍ ମ୍ୟାଚରେ ଏପରି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସାଧାରଣ। ବୈଭବ କେବଳ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୋଲରଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ନିର୍ଭୟ ହୋଇ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଛନ୍ତି।
ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପାଇଁ ଏହି ସିଜିନ୍ ବେଶ୍ ଚମତ୍କାର ରହିଛି ଏବଂ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଏହି ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ସହିତ କୋଟି କୋଟି କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଖୁସି ହେବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି। ବିହାରରୁ ଆସି ଆଇପିଏଲ୍ ମଞ୍ଚରେ ଧୂମ୍ ମଚାଇଥିବା ଏହି ଯୁବ ଖେଳାଳି ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ସାହସ ଏବଂ ପ୍ରତିଭା ଥାଏ, ତେବେ ବୟସ କେବଳ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଜଣ ‘ଅନକ୍ୟାପଡ୍’ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଆଇପିଏଲ୍ ସିଜିନରେ ୬୦୦ ରନର ସୀମା ପାର୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବୈଭବ ୭୦୦ ରନ ପାର୍ କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି।
ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସରେ ଶନ୍ ମାର୍ଶ ପ୍ରଥମ ‘ଅନକ୍ୟାପଡ୍’ ଖେଳାଳି ଥିଲେ, ଯିଏ ଗୋଟିଏ ସିଜିନରେ ୬୦୦ ରନ କରିଥିଲେ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଏହି ବାମହାତୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ୨୦୦୮ ପ୍ରଥମ ଆଇପିଏଲ୍ ସିଜିନରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ପାଇଁ ଖେଳି ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ପରେ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୩ରେ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ୍ ତାଙ୍କର ଏହି ରେକର୍ଡର ସମକକ୍ଷ ହୋଇଥିଲେ। ମୁମ୍ବାଇର ଏହି ବାମହାତୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସେହି ସିଜିନରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପାଇଁ ୧୪ଟି ମ୍ୟାଚରେ ୬୨୬ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ।