IPLରେ ୧୫ ବର୍ଷିୟ ବୈଭବଙ୍କ ଜଲୱା! ଓରେଞ୍ଜ କ୍ୟାପ୍ ସହ ଜିତିଲେ ୪ଟି ବଡ଼ ପୁରସ୍କାର, ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍କୁ ନେଇ କହିଲେ ବଡ଼ କଥା
IPL2026: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ର ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସହିତ ଚଳିତ ସିଜନ୍ ଶେଷ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସକୁ ସୋଚନୀୟ ଭାବେ ପରାସ୍ତ କରି ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଟ୍ରଫି ନିଜ ନାମରେ କରିଛି।
ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ସମାରୋହରେ ଅନେକ ଆୱାର୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ପୁରସ୍କାର ଉପରେ କେବଳ ଜଣେ ହିଁ ଖେଳାଳି କବ୍ଜା କରିଥିଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ୧୫ ବର୍ଷର ଯୁବ ସେନସେସନ୍ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଯିଏକି ଚଳିତ ସିଜନ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ ୭୭୬ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ଓରେଞ୍ଜ କ୍ୟାପ୍ ଜିତିବା ସହ ଅନ୍ୟ ୪ଟି ପ୍ରମୁଖ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି।
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ଆୱାର୍ଡ ସେରିମନିରେ ଓରେଞ୍ଜ କ୍ୟାପ୍, ଇମର୍ଜିଙ୍ଗ୍ ପ୍ଲେୟାର୍, ସୁପର ଷ୍ଟ୍ରାଇକର୍ ଏବଂ ମୋଷ୍ଟ ଭାଲ୍ୟୁଏବଲ୍ ପ୍ଲେୟାର୍ ଆୱାର୍ଡ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ବୈଭବ ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ମଜାକିଆ ଢଙ୍ଗରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କହିଥିଲେ ଯେ, ସେ ଏବେ କ୍ଷୀର ପିଉନାହାନ୍ତି। ଏହାପରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କରଙ୍କ ସହ ଠିଆ ହୋଇ ସେ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟିଂ ଟିମ୍ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏଥିରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଇଚ୍ଛା।
ଦୁନିଆ ସେଇଆ ଦେଖିବ, ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନାହିଁ
ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ସ୍ପିନର୍ ଆର. ଅଶ୍ୱିନ ଯେତେବେଳେ ମଜାରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ବୈଭବଙ୍କ ହାତରୁ ଗୋଟିଏ ପୁରସ୍କାର ଖସିଗଲା ଏବଂ ତାହା ଥିଲା ସିଜନ୍ରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚୌକା ମାରିବାର ପୁରସ୍କାର। ଏହାସହ ଅଶ୍ୱିନ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ, ଆଗକୁ ବଲ୍କୁ ଭୂମିରେ ରଖି ଖେଳିବାର ବୈଭବଙ୍କର କଣ ଯୋଜନା ରହିଛି? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ବୈଭବ ଯେଉଁ ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ, ତାହା ଶୁଣି ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କରଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହରଭଜନ ସିଂହଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।
ବୈଭବ କହିଥିଲେ ଯେ, ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆ-ଏ ଦଳରେ ଖେଳୁଥିବାର ଦେଖିବେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଲୋକେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଲାଲ୍ ବଲ୍ ରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ବୈଭବଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, “ହଁ, ମୋତେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳିବାକୁ ହେବ କାରଣ ଆଗାମୀ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ମୋଠାରୁ ଏହା ହିଁ ଦାବି କରୁଛି। ମୁଁ ଲାଲ୍ ବଲ୍ରେ ପ୍ରଚୁର ଅଭ୍ୟାସ କରିଛି, କିନ୍ତୁ କେହି ମୋତେ ଏମିତି କରୁଥିବାର ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ।”
ବାପା ଶିଖାଇଛନ୍ତି, ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ ହିଁ ପ୍ରକୃତ କ୍ରିକେଟ୍
ଯେତେବେଳେ ହରଭଜନ ସିଂହ ବୈଭବଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତି ଥିବା ଆଶା ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲେ, ବୈଭବ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ, ଯଦିଓ ସେ ନିଜର ଛକା ମାରିବା କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା, କିନ୍ତୁ ଏହା ତାଙ୍କ ଖେଳର ଏକମାତ୍ର ଦିଗ ନୁହେଁ। ବୈଭବ କହିଛନ୍ତି, “ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଗେ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରତି ବଲ୍କୁ ହିଟ୍ କରିବାକୁ ଭଲପାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଟି-୨୦ ଫର୍ମାଟ୍, ଏବଂ କୋଚ୍ ମୋତେ ମନଖୋଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିର ସହ ଖେଳିବାକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବଲ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ହିଟ୍ କରେ କାରଣ ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ପାର୍ କରିପାରିବି, କୌଣସି ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ନୁହେଁ।”
ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ ବିଷୟରେ ସେ ଆଗକୁ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବାକୁ ଚାହେଁ, କାରଣ ମୋ ବାପା ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଶିଖାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତ କ୍ରିକେଟ୍ ଫର୍ମାଟ୍ ଏବଂ ମୁଁ ତାହା ଖେଳିଛି ମଧ୍ୟ। ତେବେ ମୋତେ ଏବେ ବି ଅନେକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ଅଛି। ମୁଁ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା ଏବଂ ଏହା ମୋ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଆହ୍ୱାନପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ଖେଳର ସେହି ଦିଗ ଉପରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ କାମ ଜାରି ରଖିବି।”