ମାତ୍ର ୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଯାଏଁ ଥିଲା ସଫର୍, ଦଳରୁ ବିଦା ହେଲେ ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବ, ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ
ମାତ୍ର ୩ଟି ମ୍ୟାଚ ପରେ ଦଳରୁ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ବିଦା।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ହାରିବା ପରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଶେଷ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। କିଛି ଗର୍ବ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସାଉଥାମ୍ପଟନ୍ରେ ପାଦ ଦେଇ, ଦଳ ପ୍ଲେଇଂ ୧୧ରେ ଦୁଇଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଓପନିଂ ସ୍ଲଟ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା।
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେବା ପାଇଁ ଯୁବ ଓପନର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ପ୍ଲେଇଂ ୧୧ରୁ ବାଦ ଦେବାକୁ ପଡିଲା। ବୈଭବଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ଆଉ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶ ଶେଡଗେ ଦଳକୁ ଫେରିଥିଲେ।
ବୈଭବ ମାତ୍ର ୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ବିଦା:
ସିରିଜ୍ ହାରିସାରିଥିବାରୁ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନିଜର ଗର୍ବକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ଟି-୨୦ ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି।
ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ, ଦଳ ପ୍ଲେଇଂ ୧୧ରେ ଦୁଇଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି, ଯଦିଓ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ବାଦ ଦେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଥିଲା। ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ଖେଳାଳି ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବା ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ବିଫଳ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି।
ବୈଭବ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିସ୍ଫୋରକ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଶୀଘ୍ର କିଛି ବାଉଣ୍ଡାରୀ ମାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେହି ଆରମ୍ଭଗୁଡ଼ିକୁ ବଡ଼ ସ୍କୋରରେ ପରିଣତ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ; ସେ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୧୪, ୧୩ ଏବଂ ୧୫ ରନ୍ କରିଥିଲେ।
ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବଜାୟ ରଖିବାର ଆଶା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଦଳ ପରିଚାଳନା ଅନ୍ୟଥା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯିଏ ପୂର୍ବରୁ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ କ୍ରମାଗତ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଫଳ ହେବା ପରେ ବୈଭବଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଏହି ବୋଲରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି:
ସଞ୍ଜୁଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ପ୍ଲେଇଂ ୧୧କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଦାବି ହେଉଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେବା ପାଇଁ ଇଶାନ କିଶାନ କିମ୍ବା ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କୁ ବାଦ ଦେବା ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ ଭାବରେ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଏହି ଦୁଇ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଏହି ସିରିଜରେ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର ଯିଏ ଗତ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ବଲ୍ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶ ଶେଡଗେଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଛି।
ଟ୍ରାଫିକରେ ଫସିଥିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ:
ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭେନ୍ୟୁକୁ ଯିବା ବାଟରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ରେ ଫସି ଯାଇଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସେମାନେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାରେ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା।
ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୧୫ ରେ ଟସ୍ ହୋଇଥିଲା; ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ପୁଣି ଥରେ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଶ୍ରେୟସ ତାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସାତଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟସ୍ ଜିତିଛନ୍ତି। କେବଳ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ସେ ସେହି ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ଜିତିପାରି ନାହାଁନ୍ତି।
ଭାରତର ପ୍ଲେଇଂ ୧୧:
ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଅଧିନାୟକ), ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, ଇଶାନ କିଶାନ (ୱିକେଟକିପର), ତିଲକ ବର୍ମା, ଶିବମ ଦୁବେ, ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶ ଶେଡ଼ଗେ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣା।