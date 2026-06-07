ମାତ୍ର ୧୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ବୈଭବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲେଇଂ-୧୧ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା କଷ୍ଟକର
ମାତ୍ର ୧୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ବୈଭବ
Vaibhav Sooryavanshi: ଗତକାଲିର ଦିନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସ ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିନ ହୋଇ ରହିବ । ଗତକାଲି ବିସିସିଆଇ ଟି-୨୦ ଏବଂ ଏସୀୟନ୍ କ୍ରୀଡା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। BCCI ସଚିନ ଦେବଜୀତ ସୈକିଆ ଯେତେବେଳେ ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବ ଖେଳାଳି ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କଲେ, ସେତେବେଳେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଯେ ସେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମହାନ କ୍ରିକେଟର ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିଥିବା ସବୁଠାରୁ ଯୁବ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଭାବେ ସଚିନଙ୍କ ନାମରେ ରେକର୍ଡ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବୈଭବ ଏହି ରେକର୍ଡକୁ ନିଜ ନାମରେ କରିନେବେ। ମାତ୍ର ୧୫ ବର୍ଷ ୭୧ ଦିନ ବୟସରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ। ସେ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବୟସର ଖେଳାଳି ହୋଇପାରିଛନ୍ତି।
ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ୍ ଇଲେଭେନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ସହଜ ନୁହେଁ
ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିବା ୧୬ ଜଣିଆ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା, ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ୍ ଇଲେଭେନ୍ରେ ସୁଯୋଗ ପାଇବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦୌ ସହଜ ହେବନାହିଁ। ଏହା ପଛର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଷ୍ଟାର୍ ଓପନର୍ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦର ଓପନିଂ ଯୋଡ଼ି ଭାବେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଜଣେ ବ୍ୟାକ୍-ଅପ୍ ଓପନର୍ ଭାବରେ ଦଳରେ ରଖାଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବା କଷ୍ଟକର ମନେହେଉଛି।
ଉପାୟ ବତାଇଲେ ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର
ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଚୟନ ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ୍ ଇଲେଭେନ୍ରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ନେଇ ସେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଗାଭାସ୍କର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବୈଭବଙ୍କୁ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ଉଚିତ। ତାଙ୍କ ମତରେ, ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବୈଭବଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ ଓପନିଂ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କୁ ମଇଦାନକୁ ଛଡ଼ାଯାଉ।
ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟି-୨୦ ସ୍କ୍ୱାଡ୍
ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଅଧିନାୟକ), ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, ଈଶାନ କିଷାନ, ଶିବମ ଦୁବେ, ତିଲକ ବର୍ମା (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ହର୍ଷିତ ରାଣਾ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ।
ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ
ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଅଧିନାୟକ), ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, ଈଶାନ କିଷାନ, ଶିବମ୍ ଦୁବେ, ତିଲକ ବର୍ମା, ନୀତିଶ ରେଡ୍ଡୀ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା।