ପ୍ରଥମ ସିରିଜରେ ଫ୍ଲପ୍ ହେଲେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଏବେ ଯୁବରାଜ ସିଂହ ଦେବେ ଟ୍ରେନିଂ? ନିଜେ ଦେଲେ ବଡ଼ ବୟାନ

ବିମ୍ବଲଡନ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିବା ଯୁବରାଜ ସିଂହ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ବୈଭବଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସିରିଜ୍ ଭଲ ରହିନଥିଲା।

By Priyanka Das

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ନିକଟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ଟି-୨୦ ସିରିଜରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ବିମ୍ବଲଡନ ସମୟରେ ଯୁବରାଜ ସିଂହ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ବୈଭବ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ ଆସିଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ଯୁବରାଜ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର୍ ବୈଭବଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଓ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଭାରତ-ଇଂଲଣ୍ଡ ସିରିଜ୍ ପରେ ବିମ୍ବଲଡନ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଯୁବରାଜ ସିଂହଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା। ଯୁବରାଜ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ବୈଭବଙ୍କୁ ଭେଟୁଛି।” ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଏହି ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ସେ ବୈଭବଙ୍କ ଖେଳକୁ ଆହୁରି ବେହତର କରିବା ଉପରେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଜିଓହଟଷ୍ଟାରରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ଯୁବରାଜ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, “ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ ବହୁତ କାମ କରିଛି, ଏବେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ଭବ୍ୟ କ୍ୟାରିୟର ଅଛି। ସେ ନିଜ ଖେଳକୁ ନେଇ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ସେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବେ।”

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

୬ଟି ସହରରେ ୫ ଘଣ୍ଟା ଧରି ବର୍ଷିଲା…

ହାଫିଜ ସଇଦଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଭାରତରେ ବସିବ…

ଯୁବରାଜ ଅଭିଷେକଙ୍କୁ ‘ଟର୍ମିନେଟର-୪’ ଏବଂ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ‘ଟର୍ମିନେଟର-୬’ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉଭୟ କ୍ରିକେଟକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଯୁବରାଜ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଓ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ପୂର୍ବରୁ ସେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍‌ଙ୍କ ସହ କାମ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେ କମ୍‌ବ୍ୟାକ୍ କରି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତାଇବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।

ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସିରିଜ୍ କଥା କହିଲେ, ତାହା ଆଶା ମୁତାବକ ରହିନଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ୫ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ସେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ୧୪ ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ (୧୩ ଓ ୧୫ ରନ୍) ଫ୍ଲପ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଶେଷ ମ୍ୟାଚରେ ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା।

You might also like More from author
More Stories

୬ଟି ସହରରେ ୫ ଘଣ୍ଟା ଧରି ବର୍ଷିଲା…

ହାଫିଜ ସଇଦଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଭାରତରେ ବସିବ…

ଶୋଇବା ସମୟରେ ଅଚାନକ ଆମକୁ ଖସି ପଡ଼ିବା ଭଳି…

କଣ ଟି-୨୦ର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବେ ଗିଲ୍‌? ଆଜି…

1 of 9,528