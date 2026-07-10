ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଗାଳି କଲେ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର! ତୃତୀୟ ବିଫଳତା ପରେ ହେଡ୍ କୋଚ୍ ନେଲେ କ୍ଲାସ୍
ଆୟରଙ୍କୁ ବି ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଡେବ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ, କ୍ରିକେଟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏହି ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ବାଳକ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲେ।
ଶେଷରେ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଟି-୨୦ ସିରିଜରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ। ହେଲେ, ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଏହି ନୂଆ ତାରକା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶାକୁ ଧୂଳିସାତ୍ କରିଦେଲେ, କାରଣ ସେ ଭଲ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, କ୍ରମାଗତ ତିନୋଟି ଇନିଂସରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ନରାସ୍ୟଜନକ ଥିଲା।
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଶ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି; ଚତୁର୍ଥ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଦଳର ପରାଜୟ ପରେ, ସେ ବୈଭବଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ରେ ବିସ୍ଫୋରକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦଳରେ ମନୋନୀତ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ-ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତର ପ୍ରଥମ ତିନୋଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା।
ଏହା ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲା ଏବଂ ଦଳ ପରିଚାଳନା ପ୍ରତି ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲା, ବିଶେଷକରି ଦଳ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବା ପରେ।
ସେ ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କ୍ରମାଗତ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ତାଙ୍କର ସ୍କୋର ମାତ୍ର ୧୪, ୧୩ ଏବଂ ୧୫ ରନ୍ ରହିଛି। ଯଦିଓ ସେ ଆଇପିଏଲରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂର ଝଲକ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନିଂସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ ହୋଇନାହିଁ।
ବୈଭବଙ୍କ କ୍ଲାସ ନେଲେ ଗମ୍ଭୀର:
କିଛି ବିଶେଷଜ୍ଞ ବୈଭବଙ୍କ ଡେବ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସମାଲୋଚନାକୁ ଖାରଜ କରି ଏହାକୁ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ବୋଲି ମନେ କରି ଏହାକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଯୁବ ଓପନରଙ୍କୁ ଅକାଳ ପୂର୍ବରୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା।
ହେଲେ, ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ଦଳ ପରିଚାଳନାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏହି ମତ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ; ବ୍ରିଷ୍ଟଲରେ ଚତୁର୍ଥ ଟି-୨୦ ପରେ ଦୃଶ୍ୟ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଦଳ ବୈଭବଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ବହୁତ ଖୁସି ନୁହେଁ।
ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଦାବି କରିଛି ଯେ ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ, ଗମ୍ଭୀର ବୈଭବଙ୍କ ସହ ପଡ଼ିଆରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ ରୁ ୧୫ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ହୋଇଥିଲେ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ସମାରୋହ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ, ଭାରତୀୟ ଦଳର ଡଗ୍ ଆଉଟରେ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ବୈଭବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲା। ଏହା ଆଲୋଚନା କମ୍ ଏବଂ ‘ଗୁରୁ’ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ କଠୋର ବକ୍ତୃତା ଥିଲା।
ତାଙ୍କ ନାମ ଅନୁଯାୟୀ, ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ବୈଭବଙ୍କୁ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ଆଚରଣରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରୁଥିଲେ; ତାଙ୍କ ମୁହଁର ଭାବପ୍ରବଣତା ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଭାଷା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚାଉଥିଲା ଯେ ସେ ଯୁବ ଓପନରଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ।
ଆୟରଙ୍କୁ ବି ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର:
ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗମ୍ଭୀର କେବଳ ବୈଭବଙ୍କ ସହିତ ନୁହେଁ ବରଂ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବୈଭବଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ସୀତାଂଶୁ କୋଟକ ସମାନ ଡଗଆଉଟରେ ଆୟରଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ତୀବ୍ର ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗମ୍ଭୀର ଏକ କଠୋର ଏବଂ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ଗମ୍ଭୀର ଆୟରଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଏବଂ ଦଳର ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।