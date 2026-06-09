ଶ୍ରାଲଙ୍କାରେ ବି ବୈଭବଙ୍କ ଦବଦବା, ପ୍ରଥମ ବଲରୁ ମାରିଲେ ଚୌକା, ୧୨ ବଲରୁ କଲେ ଏତିକି ରନ୍

ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ବି ପ୍ରଥମ ବଲରୁ ଚୌକା ମାରିଲେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କ’ଣ କରିବେ? ସେ କ’ଣ ପ୍ରଥମ ବଲ୍‌ରେ ଛକା କିମ୍ବା ଚୌକା ମାରିବେ? ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିଲେ, ଏବଂ ଏବେ ସେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି।

ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ପିଚ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ, ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଠିକ୍ ତାହା କଲେ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କରିଛି। ଦିନିକିଆ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସିରିଜର ଉଦଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଏ ଏବଂ ଆୟୋଜକ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି।

ଡାମ୍ବୁଲାରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ପ୍ରଭସିମରନ୍ ସିଂହଙ୍କ ସହିତ ଭାରତ ଏ ପାଇଁ ଇନିଂସ ଓପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଆରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଭସିମରନ୍ ପ୍ରଥମ ଓଭର ଖେଳିବା ପରେ, ବୈଭବ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ଶୈଳୀରେ ଚୌକା ମାରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଭର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଏପଟରେ ମମତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ କହିଲେ; ସେପଟେ ତୀବ୍ର…

ଆକ୍ରମଣ ପୂର୍ବରୁ ଆତଙ୍କୀ ଗିରଫ; ମିଳିଲା…

ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ମଧ୍ୟ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ପ୍ରଥମ ବଲ୍‌ରେ ଚୌକା ମାରିଲେ:

ଡାମ୍ବୁଲା ପିଚ୍‌ରେ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏ’ର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଶିରାଜ୍ ଭାରତୀୟ ଇନିଂସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଭର ପକାଇଥିଲେ। ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଶିରାଜଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଡେଲିଭରିରେ ଚୌକା ମାରିଥିଲେ।

ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡେଲିଭରିରେ ଏକ ଡଟ୍ ବଲ୍ ଖେଳିଥିଲେ ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ଆଉ ଏକ ଚୌକା ମାରିଥିଲେ। ଏହି ଦୁଇଟି ଚୌକା ସାହାଯ୍ୟରେ, ବୈଭବ ଶିରାଜଙ୍କ ସେହି ଓଭରରେ ୯ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।

ଯାହାଙ୍କ ବଲରେ ବୈଭବ ଚୌକା ମାରିଥିଲେ ସେ ହିଁ ନେଲେ ତାଙ୍କ ଓ୍ୱିକେଟ୍:

ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତରେ ତାଙ୍କର ଟ୍ରେଡମାର୍କ ଶୈଳୀରେ ବ୍ୟାଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଇନିଂସ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଥିଲା। ସେ ମାତ୍ର ୧୨ଟି ବଲ୍ ସାମ୍ନା କରି ୧୪ ରନ୍ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ତିନୋଟି ଚୌକା ସାମିଲ ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ସେହି ବୋଲର ଶିରାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ପ୍ରଥମ ବଲ୍ ରେ ଚୌକା ମାରିଥିଲେ।

ପ୍ରଭସିମରନ ସିଂହଙ୍କ ସହ ଓପନିଂ ପାର୍ଟନରସିପ୍ କିପରି ଥିଲା:

ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏବଂ ପ୍ରଭସିମରନ ସିଂହ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ୱିକେଟ ପାଇଁ ୧୬ ରନର ଭାଗୀଦାରି କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ବୈଭବ ୧୪ ରନର ଅବଦାନ ରଖିଥିଲେ।

ବୈଭବଙ୍କ ଆଉଟ୍ ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଭରରେ ପ୍ରଭସିମରନ ସିଂହ ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ; ସେ ୧୧ ବଲ୍ ରେ ୨ ରନ କରିଥିଲେ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ, ଭାରତ ଏ ଓପନିଂ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏ ବିପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରିଲେ ତାହା ସେମାନଙ୍କର ଟ୍ରେଡମାର୍କ ପାଲଟିଛି।

You might also like More from author
More Stories

ଏପଟରେ ମମତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ କହିଲେ; ସେପଟେ ତୀବ୍ର…

ଆକ୍ରମଣ ପୂର୍ବରୁ ଆତଙ୍କୀ ଗିରଫ; ମିଳିଲା…

୩ ଦିନ ଭିତରେ ରିପୋର୍ଟ ଦିଅ; ପୋଲିସକୁ…

ବର୍ଷାରେ AC ଚଲାଇବାର ସିକ୍ରେଟ୍ ତରିକା! ଏହି…

1 of 9,395