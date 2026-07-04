୧୫ ବର୍ଷରେ ଡେବ୍ୟୁ କଲେ ବୈଭବ, ଭାଙ୍ଗିଲା ସଚିନଙ୍କ ମେଗା ରେକର୍ଡ, କାହା ସ୍ଥାନରେ ବିସ୍ମୟ ବାଳକକୁ ମିଳିଲା ସ୍ଥାନ

ଦେଖନ୍ତୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଆଜିର ଭାରତର ପ୍ଲେଇଂ ୧୧।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଶେଷରେ ସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନାର ଅବସାନ ଘଟିଲା। ଆଉ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ବଢିଲା। କାରଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଡେବ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ଜୋର ଧରିଥିଲା ସେଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଲା।

ଏକଥା କହିବାର ଅର୍ଥା ଆଜି ଡେବ୍ୟୁ କଲେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଭାରତ ପାଇଁ ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଆଜି ଡେବ୍ୟୁ ପାଇଁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି।

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଡେବ୍ୟୁ କଲେ ବିସ୍ମୟ ବାଳକ ବୈଭବ। ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ରେ ବୈଭବଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସୁଯୋଗ। ତା’ ସହ ୧୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଭାରତର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ କ୍ରିକେଟର ଭାବେ ଡେବ୍ୟୁ କଲେ ବୈଭବ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ୟାମାହାର ନୂଆ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ବାଇକ ଶୀଘ୍ର ହେବ…

ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଶକ୍ତ…

ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଡେବ୍ୟୁ କ୍ୟାପ୍ ଗ୍ରହଣ କଲେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ। ତେବେ ଏହା ହେଉଛି ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବୈଭବଙ୍କ ଡ୍ରିମ୍ ଡେବ୍ୟୁ।

ତେବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହୋଇଛି; ତାଙ୍କୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି।

ସେ ଭାରତ ପାଇଁ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିବା ସବୁଠାରୁ ଯୁବ କ୍ରିକେଟର ହୋଇଛନ୍ତି। ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟରରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ, ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବ। ଉଭୟ ଦଳର ପ୍ଲେଇଂ ୧୧ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି।

ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି। ଭାରତକୁ ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ ଜିତିବାରେ ସାମସନଙ୍କ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଦେଶୀ ମାଟିରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଆସୁଥିଲେ।

ଏହି ସମୟରେ, ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟରମାନେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଆସୁଥିଲେ।

ଭାରତର ପ୍ଲେଇଂ ୧୧:

ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଇଶାନ କିଶାନ (ୱିକେଟକିପର), ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଅଧିନାୟକ), ତିଲକ ବର୍ମା, ଶିବମ ଦୁବେ, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ରବି ବିଷ୍ନୋଇ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ ଏବଂ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ

You might also like More from author
More Stories

ୟାମାହାର ନୂଆ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ବାଇକ ଶୀଘ୍ର ହେବ…

ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଶକ୍ତ…

ଜୁଲାଇ ୬ ତାରିଖ ସୋମବାର ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ…

ଭାରତର E20 ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ କାହିଁକି…

1 of 25,298