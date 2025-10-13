Ranji Trophy: ଭାଗ୍ୟ ହେବ ତ ଏମିତି, ମାତ୍ର 14 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ହେଲେ ବୈଭବ; କିଏ ହେଲେ ଅଧିନାୟକ?
ଭାରତର ଅଣ୍ଡର ୧୯ ଟିମକୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ବିଜୟୀ କରାଇବା ପରେ, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ବ । ମାତ୍ର 14 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ହେଲେ ବୈଭବ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ଅଣ୍ଡର ୧୯ ଟିମକୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ବିଜୟୀ କରାଇବା ପରେ, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଚମକ ଏବେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବିହାର ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ କେବଳ ବିହାରର ରଣଜୀ ଦଳ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇନାହିଁ, ବରଂ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ବିହାର ରଣଜୀ ଦଳର ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।
୧୦୦ ରନ୍ କରିବା ପରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ବିହାର ଦଳରେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ତ୍ରିଶତକ ହାସଲ କରି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଖେଳାଳି ସାକିବୁଲ ଗନିଙ୍କୁ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।
ବିହାର ପାଇଁ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ୧୦୦ ରନ୍ କରିଥିଲେ
ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ୧୦୦ ରନ୍ କରିଥିଲେ? ସେ ବିହାର ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ କ୍ରିକେଟରେ ଏହି ରନ୍ କରିଥିଲେ। ବାମହାତୀ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିହାର ପାଇଁ ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରଥମ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ଖେଳିଛନ୍ତି । ୧୦ ଇନିଂସରେ ୧୫୮ ବଲ୍ ସାମ୍ନା କରି ୧୦୦ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ୧୮ ଚୌକା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛକା ମାରିଛନ୍ତି। ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିହାର ରଣଜୀ ଦଳର ଉପ-ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏବେ, ସେ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ବିହାର ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିବେ।
ଡେବ୍ୟୁରେ ତ୍ରିଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା, ଏବେ ଅଧିନାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି
ସକିବୁଲ ଗନିଙ୍କୁ ବିହାର ରଣଜୀ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସାକିବୁଲ ଗନି 2022 ମସିହାରେ ବିହାର ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଡେବ୍ୟୁ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ତ୍ରିଶତକ ହାସଲ କରି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିବା ସେ ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି। ସେହି ସମୟରେ ସାକିବୁଲ ଗନି 341 ରନ୍ କରିଥିଲେ।
ବିହାରର ଅଭିଯାନ ଅକ୍ଟୋବର 15 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ
ବିହାରର ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ଅଭିଯାନ ଅକ୍ଟୋବର 15 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହାର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ହେବ, ଯାହା ପାଟନାର ମୋଇନ-ଉଲ-ହକ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଖେଳାଯିବ। ତା’ପରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ନାଡିଆଡ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ଅକ୍ଟୋବର 25 ତାରିଖରେ ମଣିପୁର ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବେ। ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ହେବ।