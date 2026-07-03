ବୈଭବ ନା ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍… ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ରେ କାହାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ଉଚିତ? ଶେଷ ୫ଟି ଇନିଂସରୁ ସବୁକିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ

ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ନା ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ କିଏ ପାଇବେ ଚାନ୍ସ?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କେବେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବେ? ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁକେ ଗସ୍ତରେ ତିନୋଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି, ହେଲେ ବୈଭବଙ୍କୁ ପ୍ଲେଇଂ ୧୧ରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିନାହିଁ।

ଏହି ସମୟରେ, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ଖରାପ ଫର୍ମ ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପରିଚାଳନା ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଛନ୍ତି।

ବୈଭବଙ୍କ ବୟସ ଏବେ ମାତ୍ର ୧୫ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଯଦି ମୋଜତାବା ନୁହେଁ, ତେବେ ଅଲି ଖାମେନେଇଙ୍କ…

ବର୍ଷା ଦିନେ ଫଙ୍ଗାଲ ଇନଫେକସନରୁ କେମିତି…

ସାମସନ ବନାମ ବୈଭବଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବିତର୍କ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି; ସେମାନଙ୍କ ଶେଷ ପାଞ୍ଚ ଇନିଂସର ପରିସଂଖ୍ୟାନକୁ ଆଧାର କରି, ଆପଣ ନିଜେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ ଯେ ୪ ଜୁଲାଇରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ କିଏ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ।

ବୈଭବ ନା ସଞ୍ଜୁ, ଗତ ୫ଟି ଇନିଂସର ପରିସଂଖ୍ୟାନ:

ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ପାଞ୍ଚଟି ଇନିଂସରେ କେବଳ ୩୩ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ, ସାମସନ ଖରାପ ଫର୍ମ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି।

ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁକେ ଗସ୍ତରେ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ମାତ୍ର ୬ ରନ୍ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ସାମସନ ଆଇପିଏଲରେ ଖେଳୁଥିଲେ; ସେହି ସିଜିନର ଶେଷ ଦୁଇଟି ଇନିଂସରେ, ସେ କେବଳ ୨୭ ରନ୍ କରିପାରିଥିଲେ। ଶେଷ ଚାରୋଟି ଇନିଂସରେ ତାଙ୍କର ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର ମାତ୍ର ୫ ରନ୍ ଥିଲା।

ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଶେଷ ୫ ଇନିଂସ:

ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପ୍ରତି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ତ୍ରି-ସିରିଜରେ ଖେଳିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ପାଞ୍ଚ ଇନିଂସରେ ୨୧୧ ରନ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତ୍ରି-ସିରିଜ ଫାଇନାଲରେ ସେ ମାତ୍ର ୨୯ ବଲରୁ ୯୪ ରନ କରିଥିଲେ।

ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସ୍ଥିରତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ଉନ୍ନତ। ଯଦିଓ ସେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ପାଞ୍ଚଟି ଇନିଂସରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ସେ ୪୨.୨ ହାରରେ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସାମସନ୍ ତାଙ୍କର ଶେଷ ପାଞ୍ଚଟି ଇନିଂସରେ ୬.୬ ହାରରେ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

ଯଦି ମୋଜତାବା ନୁହେଁ, ତେବେ ଅଲି ଖାମେନେଇଙ୍କ…

ବର୍ଷା ଦିନେ ଫଙ୍ଗାଲ ଇନଫେକସନରୁ କେମିତି…

ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ଅର୍ଥ ଚୋରି: ରାସ୍ତାକୁ…

ବାହାଘର କଥା ଭାବି ଲୋକେ ଡରିଲେଣି, ସେପଟେ…

1 of 9,611