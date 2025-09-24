ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବୋଲରଙ୍କୁ ନାକରେ କାନରେ ପାଣି ପିଆଇଲେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଉଡ଼ିଲା ଛକା-ଚୌକା

ଏକ ବଡ଼ ଇନିଂସ ଖେଳିଲେ ବୈଭବ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଅଣ୍ଡର-୧୯ ଟିମ୍ ର ଖେଳାଯାଉଥିବା ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ୟୁଥ୍ ଓ୍ୱାନଡେ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚକୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅତି ସହଜରେ ୭ ଓ୍ୱିକେଟରେ ଜିତି ନେଇଛି।

ଏହି ୟୁଥ୍ ଓ୍ୱାନଡେ ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ବ୍ରିସବେନର ଇଆନ୍ ହିଲି ଓଭାଲ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭାରତୀୟ ଅଣ୍ଡର-୧୯ ଟିମ୍ ଟସ୍ ହାରିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା।

ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ୧୪ ବର୍ଷୀୟ ବାମହାତୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମୋଟ ୧୧ଟି ଚୌକା ଏବଂ ଛକା ମାରି ୭୦ ରନର ଏକ ବଡ଼ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

“ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଭାରତକୁ ହରାଇବ…

ନେପାଳ ପରେ ଭାରତର ଲଦାଖରେ Gen-Zଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହ,…

ଏହି ଗସ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲଗାତାର ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଟିଂ ଦକ୍ଷତା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ।

ବୈଭବ ମାରିଲେ ବଡ଼ ସଟ୍: ଦ୍ୱିତୀୟ ୟୁଥ୍ ଓ୍ୱାନଡେ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭାରତୀୟ ଅଣ୍ଡର-୧୯ ଦଳର ଆରମ୍ଭ ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ନଥିଲା, ଇନିଂସର ଦ୍ୱିତୀୟ ବଲ୍‌ରେ ଅଧିନାୟକ ଆୟୁଷ ମହାତ୍ରେଙ୍କ ରୂପରେ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲେ।

ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସି ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଭଲ ସମର୍ଥନ କରିଥିବା ବିହାନ ମାଲହୋତ୍ରା ଆରମ୍ଭରେ ସତର୍କତାର ସହିତ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ।

ପ୍ରଥମ ୧୦ ଓଭର ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମାତ୍ର ୩୯ ରନ୍ କରିଥିଲା। ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସ୍କୋରର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ବଡ଼ ସଟ୍ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ୫୪ ବଲ୍‌ରେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ।

ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ତାଙ୍କ ଇନିଂସକୁ ଶତକରେ ପରିଣତ କରିପାରି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ୬୮ ବଲ୍ ରୁ ୭୦ ରନ୍ କରିପାରିଥିଲେ, ଏବଂ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଖେଳାଳି ଯଶ ଦେଶମୁଖଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ। ବୈଭବ ତାଙ୍କ ଇନିଂସ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ଛଅଟି ଛକା ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି ଚୌକା ମାରିଥିଲେ, ଯାହାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ୧୦୨.୯୪ ଥିଲା।

ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବୈଭବ ୩୮ ରନ୍‌ର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ: ଏହି ୟୁଥ୍ ଓ୍ୱାନଡେ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ୩୮ ରନ୍ କରିଥିଲେ।

ସେ ଭଲ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଏକ ବଡ଼ ଇନିଂସରେ ପରିଣତ କରିପାରି ନଥିଲେ। ବୈଭବଙ୍କ ଇନିଂସରେ ସାତଟି ଚୌକା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛକା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଅଣ୍ଡର-୧୯ ଟିମ୍ ୩୦.୩ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ତିନି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୨୬ ରନ୍ ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲା।

You might also like More from author
More Stories

“ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଭାରତକୁ ହରାଇବ…

ନେପାଳ ପରେ ଭାରତର ଲଦାଖରେ Gen-Zଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହ,…

DA Hike: ଦଶହରା ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ଭେଟି, ବଢିଲା…

IND A vs AUS A: ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପୂର୍ବରୁ…

1 of 7,634