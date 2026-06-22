ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଡେବ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ବୈଭବଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଚେତାବନୀ, କ୍ୟାରିଅରକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ!
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ମିଳିଲା ଚେତାବନୀ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଭାରତ ଏ ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇବାରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଫାଇନାଲରେ ସେ ମାତ୍ର ୨୯ ବଲ୍ରେ ୯୪ ରନ୍ କରି ଅନେକ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡେବ୍ୟୁ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି।
ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସର ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ସତର୍କତା ପୂର୍ବତନ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା କ୍ରିକେଟର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଯୁଗର ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଡ୍ୟାରେଲ କୁଲିନନଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଛି, ଯିଏ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି।
କୁଲିନନଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏକ ଆଘାତର ଆଶଙ୍କାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ଯାହା ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରକୁ ବିପଦରେ ପକାଇପାରେ, ଠିକ୍ ସେହି ଆଘାତ ଯାହା ଅତୀତରେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲା।
କୁଲିନନ୍ ବୈଭବଙ୍କୁ କ’ଣ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ:
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଡ୍ୟାରେଲ କୁଲିନନ୍ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଏବଂ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ଉତ୍ତେଜକ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।
କୁଲିନାନ୍ କହିଥିଲେ, “ମୁଁ ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କର ଜଣେ ବଡ଼ ପ୍ରଶଂସକ ହୋଇଗଲି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଯାହା ବିଷୟରେ କେହି କଥା ହେଉନାହାଁନ୍ତି: ଆଘାତର ଆଶଙ୍କା।”
“ମାତ୍ର ୧୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ, ସେ ଏତେ ଭାରୀ ବ୍ୟାଟ୍ ସ୍ୱିଙ୍ଗ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏତେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାତ ଗଣ୍ଠି ଏବଂ କହୁଣୀ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ।”
“ମନେରଖନ୍ତୁ, ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର୍ ପ୍ରାୟ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଟେନିସ୍ ଏଲବୋରେ ପୀଡିତ ହୋଇଥିଲେ, ଯଦିଓ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ପରି ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଭାବରେ ବ୍ୟାଟ୍ ସ୍ୱିଙ୍ଗ୍ କରୁନଥିଲେ।”
ସଚିନଙ୍କୁ କେବେ ଲାଗିଥିଲା ଟେନିସ୍ ଏଲବୋ ଆଘାତ:
ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ୨୦୦୪ ରୁ ୨୦୦୬ ମଧ୍ୟରେ ଟେନିସ୍ ଏଲବୋ ଆଘାତରେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ, ଆଘାତ ଏତେ ଗୁରୁତର ଥିଲା ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ପାରୁନଥିଲେ।
ହେଲେ, ସେ ସୁସ୍ଥ ହେବାରେ ସଫଳ ହେଲେ ଏବଂ ଏକ ହାଲୁକା ବ୍ୟାଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ସେ ୨୦୧୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା ଜାରି ରଖିଲେ ଏବଂ ୨୦୧୧ରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମଧ୍ୟ ଜିତିଲେ।
ସଚିନଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିପାରନ୍ତି ବୈଭବ:
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଚମତ୍କାର ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର ୧୫ ବର୍ଷ ବୟସ, ତାଙ୍କ ହାତରେ ଅପାର ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ଧୋଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି। ଏବେ ସେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିବା ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବୟସର ଭାରତୀୟ ହୋଇପାରିବେ।