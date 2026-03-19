IPL 2026 ପୂର୍ବରୁ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ! ଅଧିନାୟକ ଦେଲେ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍

IPL 2026 ପୂର୍ବରୁ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ! ଅଧିନାୟକ ଦେଲେ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: IPL ୨୦୨୬ ପୂର୍ବରୁ, ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଏକ ନୂତନ ରୂପରେ ଖେଳୁଛି, RR ଖେଳାଳିମାନେ ଏକ ପୁନଃଡିଜାଇନ୍ ଜର୍ସି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଏଥର ଦଳରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ୨୪ ବର୍ଷୀୟ ରିୟାନ ପରାଗ ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ।
ତଥାପି, ରିୟାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ୧୪ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିବେ, ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ କୁମାର ସାଙ୍ଗାକାରା ଆଶାବାଦୀ ଯେ ବୈଭବ ଏଥର ରାଜସ୍ଥାନ ଦଳ ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପକାର୍ଡ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରନ୍ତି।
ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଦଳ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଜୟପୁରର ସୱାଇ ମାନ ସିଂହ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହା RRର ଘରୋଇ ପଡ଼ିଆ, କିନ୍ତୁ ଦଳ ଗୌହାଟୀରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର କିଛି ଘରୋଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ।
ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସ୍ଥାନ ନେବେ: IPL ୨୦୨୬ ପୂର୍ବରୁ, ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ କୁମାର ସାଙ୍ଗାକାରା ଏବଂ ଅଧିନାୟକ ରିୟାନ ପରାଗ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦଳର ରଣନୀତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ସିଜିନ ପାଇଁ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଜଣେ ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ହେବେ, କାରଣ ଅଧିନାୟକ ରିୟାନ ପରାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଦଳ ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପକାର୍ଡ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରନ୍ତି।
ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ବିଦାୟ ପରେ ଛାଡିଯାଇଥିବା ଓପନିଂ ସ୍ଥାନକୁ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ପୂରଣ କରିବେ। ବୈଭବ ଏବଂ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ରାଜସ୍ଥାନ ଦଳ ପାଇଁ ଇନିଂସ ଓପନ କରିବେ।
ରିୟାନ ପରାଗ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଲେ: ରିୟାନ ପରାଗ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସାମସନ ଯେଉଁ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଖାପ ଖୁଆଇ ପାରିବେ। ସେ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, କାରଣ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଚାପକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ ନାହିଁ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କ ଆଗମନ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ କୁମାର ସାଙ୍ଗାକାରା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜାଡେଜାଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦଳକୁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଜାଡେଜା, ସାମ୍ କରନ୍ ଏବଂ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିର ଅଂଶ ଭାବରେ CSK ରୁ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଅଧିନାୟକ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜସ୍ଥାନର ଦଳ ବହୁତ ସନ୍ତୁଳିତ ମନେହୁଏ ଏବଂ ଅନେକ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜେତାଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ।