୧୪ ଛକା, ୧୯୭ ରନ୍… ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଧୂଆଧାର ବ୍ୟାଟିଂ, ୧୦ ଦିନରେ ବିହାର ଟିମ ସହ ଷଷ୍ଠ ଥର ହେଲା ଏମିତି

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫି ୨୦୨୫ରେ ବିହାର ପାଇଁ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। କିମ୍ବା କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହା କେବଳ ତାଙ୍କ ସାଥୀ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଦ୍ରୁତ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେ ବିହାର ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି, କ୍ରିକେଟ୍ ଏକ ଦଳଗତ ଖେଳ, ଏବଂ ଜଣେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବିଜୟର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ, ମାତ୍ର ୧୦ ଦିନରେ, ବିହାର ଟିମ ସହିତ ଏମିତି ଘଟିଲା, ଯାହା କେବେ ଘଟିବାର ନଥିଲା ।

ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିହାରକୁ ୭ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କଲା

ଡିସେମ୍ବର ୬ ତାରିଖରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବିହାର ମଧ୍ୟ ପରାଜୟ ବରଣ କଲା। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିହାରକୁ ୭ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କଲା। ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିପକ୍ଷରେ ମାତ୍ର ୧୧ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆଉଟ୍ ଫଳରେ ବିହାରର ଦଳ ୨୦ ଓଭରରେ ୮ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ମାତ୍ର ୧୩୨ ରନ୍ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ୧୩୩ ରନ୍‌ର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ମାତ୍ର ୧୨.୫ ଓଭରରେ ଶେଷ କରିଥିଲା ।

ବିହାର ୧୦ ଦିନରେ ୬ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛି

ବିହାର ନଭେମ୍ବର ୨୬ ତାରିଖରେ ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲୀ ଟ୍ରଫିରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ଡିସେମ୍ବର ୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ୧୦ ଦିନରେ, ଖେଳାଯାଇଥିବା ୬ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୬ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛି। ଅର୍ଥାତ୍, ଏହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ନିଜର ଖାତା ଖୋଲିନାହିଁ।

ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା

୨୦୨୫ ମସିହାର ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫିରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଯାଇଥିବା ୬ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବିହାର ଦଳ ହୁଏତ ଖାତା ଖୋଲିପାରି ନଥିବ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଛଅଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ଦଳର ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ସେ ଛଅଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଦଳର ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ସର୍ବାଧିକ ଛକା ମାରିଛନ୍ତି। ସେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସାଥୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ରନ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାଟିଂ ଆଭରେଜ୍ ମଧ୍ୟ ବିହାରର ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ଅଧିକ।

୧୪ଟି ଛକା ସହିତ ଛଅଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୧୯୭ ରନ୍‌

ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫିରେ ଛଅଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୧୯୭ ରନ୍‌ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ୧୪ଟି ଛକା ରହିଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ୧୬୮.୩୭ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଭରେଜ୍ ୩୯.୪୦ ଥିଲା। ୨୦୨୫ ମସିହାର SMATରେ ବିହାରର ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳିମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ୧୪ଟି ଛକା ମାରିଛନ୍ତି। ବୈଭବ ଏବଂ ଦଳର ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ ସମ୍ଭବତଃ ବିହାରର SMAT ୨୦୨୫ ଜିତିବାରେ ବିଫଳ ହେବାର କାରଣ।

