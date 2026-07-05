ଇତିହାସ ରଚିଲେ ବୈଭବ୍, ଭାଙ୍ଗିଲେ ସଚ୍ଚିନଙ୍କ ରେକର୍ଡ, ପ୍ରଥମ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡେବ୍ୟୁ ପରେ ୟା’ଙ୍କୁ ଦେଲେ ଧନ୍ୟବାଦ
ଇତିହାସ ରଚିଲେ ବୈଭବ୍, ଭାଙ୍ଗିଲେ ସଚ୍ଚିନଙ୍କ ରେକର୍ଡ
Vaibhav Sooryavanshi: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଶନିବାର ଦିନ ଯୁବ କ୍ରିକେଟର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ପଦାର୍ପଣ ହୋଇଛି । ଏହା ସହିତ ସେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିବା ସବୁଠାରୁ କମ ବୟସ୍କ କ୍ରିକେଟର ହୋଇପାରିଛନ୍ତି । ଏହି ସଫଳତା ସହ ସେ ମହାନ କ୍ରିକେଟର ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ବହୁ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ।
ବୈଭବଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର ଏବଂ ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭଳି କ୍ରିକେଟ୍ ଦିଗ୍ଗଜମାନେ ଲଗାତାର ଦାବି କରିଆସୁଥିଲେ । କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମୈଦାନରେ ଦେଖିବାକୁ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ନିଜର ପ୍ରଥମ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପରେ ବୈଭବ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ଷ୍ଟୋରୀ ସେୟାର କରି ନିଜର ପ୍ରଶଂସକ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଭାବୁକ ବାର୍ତ୍ତା ଲେଖିଛନ୍ତି ।
ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଓ ସିନିୟରମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଧନ୍ୟବାଦ
ବୈଭବ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଏତେ ସାରା ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ପାଇ ମୁଁ ଅଭିଭୂତ । ମୋର ସମସ୍ତ ଶୁଭଚିନ୍ତକ ଏବଂ ସିନିୟରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ନିରନ୍ତର ଭଲପାଇବା ଓ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ । ନିଜ ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ନିଜକୁ କୃତଜ୍ଞ ମନେ କରୁଛି ।”
ସେ ଆଗକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ପ୍ରତିଟି ମୂହୁର୍ତ୍ତରେ, ସବୁବେଳେ ମୋ ଦଳ ପାଇଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି । ସବୁ କିଛି ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ।”
ଡେବ୍ୟୁ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହାରିଲା ଭାରତ
ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ନେଇ କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତରେ ପ୍ରବଳ କ୍ରେଜ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ତେବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ର ଫଳାଫଳ ଭାରତ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇନାହିଁ । ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବୈଭବ ୧୪ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ । ସେ ଜଣେ ସ୍ପିନରଙ୍କ ବଲ୍ରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ସଟ୍ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ମିସ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଷ୍ଟମ୍ପ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ ।
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୧୯୦ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା । ମାତ୍ର ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ୧୯ ଓଭରରେ ୪ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଏହି ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା ଏବଂ ଭାରତକୁ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ।