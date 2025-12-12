୨୦ ଛକା ୩୧ ଚୌକା… UAE ବିପକ୍ଷରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ୧୭୧ ରନ୍, ଏସିଆ କପରେ ଭାରତର ୪୩୩ ରନ୍ ର ବିଶାଳ ସ୍କୋର
୫ଟି ଛକା ୯ଟି ଚୌକା ମାରି ଶତକ ହାସଲ କଲେ ୧୪ ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଜିଠାରୁ ଅଣ୍ଡର ୧୯ ଏସିଆ କପ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତ ଏବଂ ୟୁଏଇ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଦୁବାଇରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚୌକା ଏବଂ ଛକା ସହିତ ୧୭୧ ରନର ଇନିଂସ ଖେଳି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି।
ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭାରତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୫୦ ଓଭରରେ ୪୩୩ ରନର ବିଶାଳ ସ୍କୋର କରିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଭାରତ ପାଇଁ ବିହାନ ମାଲହୋତ୍ରା ଏବଂ ଆରନ୍ ଜର୍ଜ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
ଯଦି ଦେଖିବା ଭାରତୀୟ ଦଳର ଆରମ୍ଭ ପ୍ରଥମେ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା, ଆୟୁଷ ମହାତ୍ରେ ମାତ୍ର ୪ ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏବଂ ଆରନ୍ ଜର୍ଜଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୨୧୨ ରନର ଭାଗୀଦାରି ହୋଇଥିଲା। ଜର୍ଜ ୬୯ ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଭିନ୍ନ ମନୋଭାବରେ ଥିଲେ।
୨୦ଟି ଛକା ଏବଂ ୩୧ଟି ଚୌକା:
ଭାରତ ୪୩୩ ରନ କରିବା ସମୟରେ ୨୦ଟି ଛକା ଏବଂ ୩୧ଟି ଚୌକା ମାରିଥିଲା। ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏକା ଏହି ଛକା ମଧ୍ୟରୁ ୧୪ଟି ମାରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ୧୭୧ ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ।
ବିହାନ ମାଲହୋତ୍ରା ମଧ୍ୟ ୬୯ ରନର ଅବଦାନ ରଖିଥିଲେ। ବେଦାନ୍ତ ତ୍ରିବେଦୀ ୩୮ ରନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞାନ କୁଣ୍ଡୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ୪୦୦ ଅତିକ୍ରମ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରଖିଥିଲେ।
କୁଣ୍ଡୁ ୧୭ ବଲ୍ ରେ ୩୨ ରନ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। ଅଭିଜ୍ଞାନ କୁଣ୍ଡୁଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କନିଷ୍କ ଚୌହାନ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୧୨ ବଲ୍ ରେ ୨୮ ରନ କରିଥିଲେ।
ଅଣ୍ଡର ୧୯ ଦିନିକିଆ ଇତିହାସରେ ତୃତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର:
ଭାରତ ଅଣ୍ଡର ୧୯ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ ତୃତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର କରିଛି। ଅଣ୍ଡର୧୯ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତର ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର ଥିଲା ୪୨୫, ଯାହା ୨୦୦୪ରେ ସ୍କଟଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବେ ୪୩୩ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି।
ଅଣ୍ଡର ୧୯ ସ୍ତରରେ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟରେ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର ହେଉଛି ୪୮୦, ଯାହା ୨୦୦୨ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କେନିଆ ବିପକ୍ଷରେ କରିଥିଲା। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ୨୦୧୮ରେ କେନିଆ ବିପକ୍ଷରେ ୪୩୬ ସ୍କୋର କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର ରଖିଛି।