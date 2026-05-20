ଆରେ ଇଏ କି ଦୃଶ୍ୟ, ହଠାତ୍ ପଡ଼ିଆ ମଝିରେ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ନିଜ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲିଦେଲେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ
ବୈଭବଙ୍କ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ପ୍ରଥମେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସର ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ଧୋଇଲେ ଏବଂ ପରେ ପଡିଆ ମଝିରେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲିଦେଲେ। ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।
କିନ୍ତୁ ଲାଇଭ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ କେବେ ଘଟିଥିଲା? ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଖେଳ ସମୟରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କାଢି ନଥିଲେ ବରଂ ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ।
ଖେଳରେ ତାଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ‘ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍’ ଟାଇଟଲ୍ ପାଇବା ପରେ ସେ ଏପରି କରିଥିଲେ। ‘ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍’ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ପଡିଆରେ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କାଢିବାର ଭିଡିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି।
ବୈଭବଙ୍କ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ:
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଏକ ଭିଡିଓରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ‘ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍’ ପୁରସ୍କାର ସହିତ ଫେରିବା ପରେ, ବୈଭବଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ତାଙ୍କର ବୁଟ ଖୋଲି ଚପଲ ପିନ୍ଧିବା।
ତା’ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଦେଲେ। ବୈଭବ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ତଳେ ସର୍ଟସ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଏବଂ ତା’ପରେ ସେ ସେହି ସର୍ଟ୍ସ ପିନ୍ଧି ରହିଥିଲେ। ପରେ ବୈଭବଙ୍କ ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜର ରୋମି ଭିଣ୍ଡର ନେଇଯାଇଥିଲେ।
LSG ବିପକ୍ଷରେ ୩୮ ବଲରୁ ୯୩ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ:
ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପରଜାଏଣ୍ଟ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ମାତ୍ର ୩୮ ବଲ୍ ରୁ ୯୩ ରନ୍ ର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଇନିଂସ ପାଇଁ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ବିବେଚିତ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହା ସିଜିନରେ ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଥିଲା। ୧୦ଟି ଛକା ସହିତ ସୁଶୋଭିତ ଏହି ଇନିଂସ ପରେ ବୈଭବ ମଧ୍ୟ ଅରେଞ୍ଜ କ୍ୟାପ୍ ଦୌଡ଼ର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ IPL ୨୦୨୬ରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ୧୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ୫୭୯ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି।
ଏକ ଧୀର ଆରମ୍ଭ, ଏକ ଝଡ଼ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାପ୍ତି:
ଲକ୍ଷ୍ନୌ ବିପକ୍ଷରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ତାଙ୍କ ଇନିଂସରେ ଧୀର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମ ୧୦ଟି ବଲ୍ ରୁ ମାତ୍ର ୫ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ମାତ୍ର ୫୦ ଥିଲା।
କିନ୍ତୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଇନିଂସ ଶେଷ କରିଥିଲେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଥିଲା। ୫୦ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ସହିତ ତାଙ୍କ ଇନିଂସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ୨୪୪ ଅତିକ୍ରମ କରି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ସହିତ ଶେଷ କରିଥିଲେ।