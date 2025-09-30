IND U19 vs AUS U19; କାନ୍ଦିବ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କ ଛକା ଚକୌରେ ଉଡ଼ିବ କଙ୍ଗାରୁ ଦଳର ହୋସ୍‌, ୧ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ହେବ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ

୧ ଅକ୍ଟୋବର, ୨୦୨୫ ରେ ଏକ ଧମାକାଦାର ଶତକ ମାରିବେ?

By Rojalin Mishra
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଇନିଂସ ପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପୁଣି କାନ୍ଦିବ। ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ, ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି। ଏହା ସମାନ ଦଳ, ସମାନ ଫର୍ମାଟ୍ ଏବଂ ସମାନ ତାରିଖ। ତେବେ, କ’ଣ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ୧ ଅକ୍ଟୋବର, ୨୦୨୪ ରେ ଯେପରି ଏକ ଧମାକାଦାର ଶତକ ମାରିଥିଲେ, ସେହିପରି ୧ ଅକ୍ଟୋବର, ୨୦୨୫ ରେ ଏକ ଧମାକାଦାର ଶତକ ମାରିବେ?

ସେ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ନୂତନ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିବେ? କ’ଣ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଚେନ୍ନାଇରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ବହୁ-ଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ବ୍ରିସବେନରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ସମାନ ଚମତ୍କାରିତା ବ୍ୟବହାର କରିବେ?

ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କ’ଣ କରିଥିଲେ?
ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ, ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଯେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ୧ ଅକ୍ଟୋବର, ୨୦୨୪ ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଅଣ୍ଡର-୧୯ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ କ’ଣ କରିଥିଲେ।

ସେହି ମ୍ୟାଚ୍ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିଲା, କାରଣ ଏହା ୧୯ ଅଣ୍ଡର-୧୯ ବହୁ-ଦିବସୀୟ ଫର୍ମାଟରେ ତାଙ୍କର ଡେବ୍ୟୁକୁ ଚିହ୍ନିତ କରିଥିଲା।

କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଯାଦୁ ସେତେବେଳେ ଘଟିଥିଲା ​​ଯେତେବେଳେ ବୈଭବ ତାଙ୍କ ଡେବ୍ୟୁରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଚେନ୍ନାଇ ପିଚ୍‌ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି, ସେ ମାତ୍ର 58 ବଲ୍‌ରେ ଏକ ଧମାକାଦାର ଶତକ ମାରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ 14 ଚୌକା ଏବଂ 4 ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା, ଯାହା ମୋଟ 18 ଛକା ଏବଂ ଚୌକା ଥିଲା।

ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ 1 ଅକ୍ଟୋବର 2024ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟ 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ସେହି ଇନିଂସରେ 62 ବଲ୍‌ରେ 104 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ସେହି ଇନିଂସ ସହିତ, ସେ ଏକ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୁବ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଶତକ ମାରିବାରେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହୋଇଥିଲେ।

ବୈଭବ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ କେଉଁ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିବେ?

ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି: ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ 1 ଅକ୍ଟୋବର 2025ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟ 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ଯୁବ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ କ’ଣ କରିବେ? ସେ କେଉଁ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିବେ? କେବଳ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଏଥର, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର କୃତିତ୍ୱର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ତାଙ୍କ ଘରୋଇ ପଡ଼ିଆରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମାଟିରେ ଲେଖାଯିବ।

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଫେରି ଆସିଛି, ଅକ୍ଟୋବର 1।

ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଅଣ୍ଡର-୧୯ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବହୁ-ଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ରୁ ଅକ୍ଟୋବର 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରିସବେନରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ମ୍ୟାଚ୍ ର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 243 ରନ କରିଥିଲା।

ଏହା ସହିତ ପ୍ରଥମ ଦିନର ଖେଳ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ, 1 ଅକ୍ଟୋବର, 2025 ରେ, ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଅଣ୍ଡର-19 ଦଳ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ ପାଇଁ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ।

