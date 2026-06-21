ଆଜି ଫାଇନାଲରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିବେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଟାଇଟଲ ମୁକାବିଲାରେ ଏହି ୩ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ନଜର
ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ଏହି ୩ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରାଇ-ସିରିଜର ଫାଇନାଲ୍ ଆଜି ଖେଳାଯିବ। ଏହି ଟାଇଟଲ୍ ମୁକାବିଲା ଡାମ୍ବୁଲାରେ ସକାଳ ୧୦:୦୦ ଟା (ଭାରତୀୟ ମାନକ ସମୟ)ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ଟ୍ରଫି ହାତେଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ, କାରଣ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିରିଜରେ ଗୋଟିଏ ବି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିନାହାଁନ୍ତି।
ଏହି ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କାରଣ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ଏ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏ ପରସ୍ପର ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ, ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସୁପର ଓଭରକୁ ଯାଇଥିଲା।
ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ, ବୈଭବ ଏବଂ ଜଣେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଫାଇନାଲ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଯେଉଁ ତିନି ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏଠାରେ ଏକ ନଜର ରଖାଯାଇଛି।
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ:
ତାଲିକାର ପ୍ରଥମ ନାମ ହେଉଛି ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ। ବୈଭବ ୨୦୨୬ IPL ରେ ଅରେଞ୍ଜ କ୍ୟାପ୍ ଜିତିବା ପରେ ନୂଆ କରି ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି; ହେଲେ, ଟ୍ରାଇ-ସିରିଜରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ ଚାରୋଟି ଇନିଂସରେ ୧୧୭ ରନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର ୪୪।
ଫାଇନାଲର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ, ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ବୈଭବ ପୂର୍ବ ପରି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟାଇ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବୋଲିଂ ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେବେ।
ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶ ସେଡଗେ:
ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶ ଶେଡଗେ ଟ୍ରାଇ-ସିରିଜରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ବିଶେଷକରି ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂରେ। ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାରୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୧୪୫ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି, ୧୨୫ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି।
ସପ୍ତମ ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ସମୟରେ ହାସଲ କରାଯାଇଥିବା ଏପରି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ଚମତ୍କାର ଫର୍ମର ପ୍ରମାଣ; ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ସେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏ ବିପକ୍ଷରେ ପୂର୍ବ ମୁକାବିଲାରେ ୭୨ ରନ୍ କରିଥିଲେ।
ବିଜୟକାନ୍ତ ବ୍ୟାସକାନ୍ତ:
ବିଜୟକାନ୍ତ ଭିଆସକାନ୍ତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବୋଲର, ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛଅଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିପକ୍ଷରେ ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ, ସେ ତାଙ୍କ ୧୦ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୨୬ ରନ୍ ଦେଇ ତିନୋଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।