ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ରେ ବୈଭବଙ୍କୁ ମିଳିବ ଡେବ୍ୟୁ କରିବାର ସୁଯୋଗ! ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ଲେଇଂ ୧୧ରେ ହେବ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ଭାରତକୁ ଯଦି ସିରିଜ୍ ବଞ୍ଚାଇବାର ଅଛି, ତେବେ ଯେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ବୈଭବଙ୍କ ଡେବ୍ୟୁ କରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ୩୪ ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା।
ଏହି ବିଜୟ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଐତିହାସିକ ଥିଲା, କାରଣ ଏହା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ଥିଲା। ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର୍ ଏବଂ ବିଶେଷକରି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନେ ଏହି ପରାଜୟ ପାଇଁ କଠୋର ସମାଲୋଚନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ।
ଭାରତ ଏବଂ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଜୁନ୍ ୨୮ ତାରିଖରେ ବେଲଫାଷ୍ଟରେ ଖେଳାଯିବ। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅନେକ ତ୍ରୁଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା।
ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତୀୟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ ପାଇଁ ପ୍ଲେଇଂ ୧୧ରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ। ଏହା ସହିତ ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ କି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତୁ।
କ’ଣ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଖେଳିବେ:
ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡେବ୍ୟୁକୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଲମ୍ବା ହୋଇପାରେ।
ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଏବଂ ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ସୀତାଂଶୁ କୋଟାକ ଉଭୟ ବୈଭବଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସମାନ କଥା ଦୋହରାଇଥିଲେ।
ଆୟର ଏବଂ କୋଟାକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ, ଫର୍ମରେ ଥିବା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି; ହଠାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଖେଳାଇବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ୟାୟ ହେବ।
ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ବୈଭବ ନିସନ୍ଦେହରେ ଜଣେ ଭଲ କ୍ରିକେଟର, ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ ବୈଭବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଖେଳିପାରିବେ ନାହିଁ।
ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବଙ୍କ ଡେବ୍ୟୁ:
ପ୍ରଥମ ମୁକାବିଲାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ଚାରି ଓଭରରେ ୫୭ ରନ୍ ଦେଇଥିଲେ; ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବଙ୍କୁ ଟି-୨୦ ଡେବ୍ୟୁ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ।
ଏହି ସମୟରେ ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶ ଶେଡଗେ ମଧ୍ୟ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିପାରନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ରେ ଷଷ୍ଠ ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ସମୟରେ ମାତ୍ର ୯ ରନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଓଭର ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ ପାଇଁ ଭାରତର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ ୧୧:
ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, ଇଶାନ କିଶାନ, ଶ୍ରେୟସ୍ ଆୟର (ଅଧିନାୟକ), ତିଲକ ବର୍ମା, ଶିବମ ଦୁବେ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶ ଶେଡ଼ଗେ, ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ହର୍ଷିତ ରାଣା।