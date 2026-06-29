ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଡେବ୍ୟୁ ପାଇଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅପେକ୍ଷା… ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ସୁଯୋଗ ନ ମିଳିବା ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କୋଚ
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିନାହିଁ। ଏହି କଥାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ନିରାଶ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ସହକାରୀ କୋଚ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ କାହିଁକି ଡେବ୍ୟୁ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ।
Vaibhav Sooryavanshi : ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ନିଜର ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ବଳରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ। ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଡେବ୍ୟୁ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା। ହେଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିରିଜ୍ରେ ବେଞ୍ଚରେ ବସି ରହିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ବହୁତ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଦଳ ପରିଚାଳନା କାହିଁକି ବୈଭବଙ୍କୁ ବାହାରେ ବସାଇଲା, ତାହା ସମସ୍ତେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସହକାରୀ କୋଚ ରୟାନ ଟେନ ଡୋସେଟ୍ ବୈଭବଙ୍କୁ ଡେବ୍ୟୁ ସୁଯୋଗ ନ ମିଳିବା ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି।
ବୈଭବଙ୍କୁ କାହିଁକି ମିଳିଲାନି ଡେବ୍ୟୁ ସୁଯୋଗ?
ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପରାଜୟ ପରେ ରୟାନ ଟେନ ଡୋସେଟ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଡେବ୍ୟୁ ସୁଯୋଗ ନ ଦେବା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଥିଲା।
ବୈଭବଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆହୁରି ଅପେକ୍ଷା!
ରୟାନ୍ ଟେନ୍ ଡୋସେଟ୍ଙ୍କ କଥାରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ନିଜ ଡେବ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆହୁରି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭଳି ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବୈଭବଙ୍କୁ ବୋଧହୁଏ ସୁଯୋଗ ନ ମିଳିପାରେ। ସହକାରୀ କୋଚ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ପାଞ୍ଚଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ବୈଭବଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ।
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସୋଚନୀୟ ପରାଜୟ
ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦଳ ଏକ ନୂଆ ଇତିହାସ ରଚିଛି। ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଏକ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆଇରିଶ୍ ଦଳ ଭାରତକୁ ୩୪ ରନ୍ରେ ଏକ ସୋଚନୀୟ ପରାଜୟର ସ୍ୱାଦ ଚଖାଇଥିଲା। ବେଲଫାଷ୍ଟଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ଶେଷ ବଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଶ୍ ରୋମାଞ୍ଚକର ଥିଲା ଏବଂ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମାତ୍ର ୧ ରନ୍ରେ ହାରିଯାଇଥିଲା। ଏହାସହ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୨-୦ରେ ସିରିଜ୍ ଜିତି ନେଇଛି।