ପାକିସ୍ତାନରେ ଆଇପିଏଲ୍ ବ୍ୟାନ୍, ତଥାପି ବୈଭବଙ୍କ ନାଁ ଜପୁଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନୀ କ୍ରିକେଟର! କହିଲେ ‘ନାଗରିକତା ନୁହେଁ, ଖେଳ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ’

By Jyotirmayee Das

Vaibhav Suryavanshi: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳି ଚଳିତ ସିଜନ୍‌ରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ଯୁବ ତାରକା ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜାରି ରହିଛି। ବୈଭବ ୧୬ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ର ୧୬ଟି ଇନିଂସରେ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରି ମୋଟ ୭୭୬ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହ ଓରେଞ୍ଜ କ୍ୟାପ୍ ପୁରସ୍କାର ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ଐତିହାସିକ ପ୍ରଦର୍ଶନର ପ୍ରଶଂସା ଏବେ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନରେ ମଧ୍ୟ ଜୋର ଧରିଛି।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଗତବର୍ଷ ଭାରତରେ ପାକିସ୍ତାନ ସୁପର ଲିଗ୍ (PSL) ର ପ୍ରସାରଣ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଦେଶରେ ଆଇପିଏଲ୍ ପ୍ରସାରଣକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଛି। ତେବେ ଟିଭିରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖାଯାଉନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପାକିସ୍ତାନରେ ବୈଭବଙ୍କ ଦମଦାର ବ୍ୟାଟିଂକୁ ନେଇ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀ ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବେଶ୍ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ବ୍ୟାଟର ବାସିତ ଅଲ୍ଲୀ ‘ଖଲିଜ୍ ଟାଇମ୍ସ’କୁ ଦେଇଥିବା ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ବୈଭବଙ୍କୁ ନେଇ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି।

ମୋ ପାଇଁ ନାଗରିକତା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ

ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ବାସିତ ଅଲ୍ଲୀ କହିଛନ୍ତି, “ମୋ ପାଇଁ କ୍ରିକେଟ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଥମ। ମୋର ଏକ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ମୁଁ କ୍ରିକେଟର ସମୀକ୍ଷା କରେ ଏବଂ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହୁଏ। ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଜଣେ ଖେଳାଳିର ନାଗରିକତା ଦେଖେ ନାହିଁ, ସେ ଭାରତ, ବାଂଲାଦେଶ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା କିମ୍ବା ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍, ଯେଉଁ ଦେଶର ବି ହୋଇଥାନ୍ତୁ ନାହିଁ କାହିଁକି। ମୁଁ କେବଳ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିବା ପରେ ତାହା ଉପରେ ନିଜର ନିରପେକ୍ଷ ମତ ଦେଇଥାଏ।”

ସେ ଆଗକୁ କହିଛନ୍ତି, “ଯେତେବେଳେ ଅଣ୍ଡର-୧୯ ଏସିଆ କପ୍‌ରେ ବୈଭବ ପାକିସ୍ତାନୀ ବୋଲରଙ୍କ ସହ ଅସଦାଚରଣ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲି ଏବଂ କହିଥିଲି ଯେ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ନିଜ କ୍ରିକେଟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଆଜି ମୋତେ ଏହା ଦେଖି ଖୁବ୍ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ସେ ଠିକ୍ ସେଇଆ ହିଁ କଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି।”

ଖେଳର କୌଣସି ସୀମା ନଥାଏ

ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଚ୍ୟାନେଲରେ କଥା ହୋଇ ବାସିତ ଅଲ୍ଲୀ କହିଛନ୍ତି, “ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫଲୋ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ମୋଠାରୁ ସବୁବେଳେ ଏକ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଓ ସଚ୍ଚୋଟ ମତ ଆଶା କରନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଦର୍ଶନର ନିରପେକ୍ଷ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ମନେରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଖେଳର କୌଣସି ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ନଥାଏ। ଏଥିରେ ରାଜନୀତିର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଖେଳ, ସବୁବେଳେ ଖେଳ ହିଁ ହୋଇଥାଏ।”

