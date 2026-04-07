ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରାହଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ିବେନି ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ! ପଡ଼ିଆରେ ହେବ ଛକା-ଚୌକାର ବର୍ଷା, ଏହା ହେଉଛି ବଡ଼ କାରଣ
ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ବୁମରାହଙ୍କୁ ବି ନିର୍ଧୁମ ଛେଚିବେ ବୈଭବ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ନଜର IPL ୨୦୨୬ ର ୧୩ ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି, କାରଣ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଏକ ବିରାଟ ମୁକାବିଲାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି, ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରଶଂସକ ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି।
ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ସବୁଠାରୁ ବିସ୍ଫୋରକ ଓପନରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ପ୍ରତିଭାବାନ ଯିଏ ମାତ୍ର ୧୫ ବର୍ଷ ବୟସର। ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିବା ଏକ କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୌହାଟିର ବାରସାପାରା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏବଂ ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛୁ।
ଯେତେବେଳେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ମୁକାବିଲା ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଏହି ଦୁଇ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯୁଦ୍ଧ ଉପରେ ସ୍ଥିର ରହିଛି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି: କ’ଣ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହଙ୍କ ବୋଲିଂକୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏକ ଦୃଢ଼ “ହଁ”। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହା କାହିଁକି?
କାହିଁକି ବୁମରାହଙ୍କୁ ମାତ୍ ଦେବେ ବୈଭବ:
ଯଦିଓ ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଜ୍ଞ କିନ୍ତୁ ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର କାରଣ ପିଚ୍ରେ ରହିଛି। ଗୌହାଟୀର ପିଚ୍ ବହୁତ ସମତଳ; ଫଳସ୍ୱରୂପ ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହଙ୍କ ଡ଼େଲିଭରୀ ସେଠାରେ ଅଧିକ ଗତିଶୀଳ ହୋଇନପାରେ।
ଯଦି ଏହା ହୁଏ, ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସିଧାସଳଖ ବଡ଼ ସଟ୍ ଖେଳିପାରିବେ। ଗୌହାଟୀର ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ମାତ୍ର ୧୫ ବଲ୍ରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ, ମ୍ୟାଟ୍ ହେନରୀ ଭଳି ଜଣେ ଗୁଣାତ୍ମକ ବୋଲରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଧୁମ ପିଟିଥିଲେ।
ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମାନେ ନିର୍ଭୀକ:
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭୀକତାର ସହିତ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳନ୍ତି। ସେ ବୋଲରଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ; ବରଂ ସେ ବଲ୍ ଦେଖି ନିଜର ସଟ୍ ଖେଳନ୍ତି।
ସେ ପ୍ରଥମ ଡେଲିଭରିରୁ ହିଁ ଛକା ମାରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ଥରେ ସେ ବୁମରାହଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ସଫଳତାର ସହିତ ଏକ ବଡ଼ ସଟ୍ ଖେଳିସାରିବା ପରେ, ତାଙ୍କୁ କେହି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ।
ଏବେ ଆପଣ ଯୁକ୍ତି କରିପାରନ୍ତି ଯେ ବୁମରାହଙ୍କ ପାଖରେ ଭିନ୍ନତାର ଏକ ସଂଗ୍ରହ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମଧ୍ୟ ବଲ୍ ଦେଖି କଠିନ ଭାବରେ ଖେଳନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନୀତ କରିଥାଏ।
ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ଗତି:
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କର ବ୍ୟାଟ୍ ଗତି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ। ସମ୍ପ୍ରତି, ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଯୁବରାଜ ସିଂହ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ବୈଭବଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ଗତି ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ଗତି ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଦ୍ରୁତ ଦେଖାଯାଉଛି।
ଏହି ବ୍ୟାଟ୍ ଗତି କେବଳ ଲେଗ୍ ସାଇଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ; ଏହା ଅଫ୍ ସାଇଡ୍ ରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ଦ୍ରୁତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ତାଙ୍କର ହାତ-ଆଖି ସମନ୍ୱୟ ଅସାଧାରଣ, ଏକ ଗୁଣ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ବୁମରାହଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଅଗ୍ରଣୀ କରିପାରିବ।
ବାଧକ ସାଜିଛି ବର୍ଷା:
ହେଲେ ସବୁଠାରୁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଏହାକି RR ଏବଂ MI ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ବାଧକ ସାଜିବାରୁ ଟସ୍ ରେ ବିଳମ୍ୱ ହେଉଛି।
ତେଣୁ ବର୍ଷା ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ବାଧକ ସାଜୁଥିୁବାରେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ଏବଂ କ୍ରିକେଟ୍ ଫ୍ୟାନ୍ସ। ଯଦି ବର୍ଷା ନଛାଡ଼େ ତେବେ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ୍ ହେବ। ଏବଂ ଉଭୟ ଦଳକୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପଏଣ୍ଟ ମିଳିବ।