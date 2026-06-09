ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଏବଂ ମିଠା ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା, ଚିକେନ୍-ମଟନର ଦିଓ୍ୱାନା, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଡାଏଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଦେଖିଲେ ଉଡିଯିବ ହୋସ୍

ବୈଭବ ବଦଳାଇବେ ଡାଏଟ୍ ପ୍ଲାନ?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଜିର ଯୁଗରେ ସବୁ କ୍ରିକେଟର ଏକ ଭଲ ଡାଇଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଦଳ ଚୟନରେ ଫିଟନେସ୍ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ; ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଅଧିକାଂଶ ଖେଳାଳି ଜିମ୍‌ରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଝାଳ ବୁହାଇ କଠିନ ଡାଏଟ୍ ପାଳନ କରନ୍ତି।

ଏହାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଦାହରଣ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କଠାରୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ, କୋହଲି ଜଣେ ଆତ୍ମସ୍ୱୀକାରିତ ଖାଦ୍ୟପ୍ରେମୀ ଥିଲେ ଯିଏ ଛୋଲେ ଭଟୁରେ, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଏବଂ ମିଠାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ।

କିନ୍ତୁ, ଆଜି ସେ ଏପରି ଭୋଗରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। କୋହଲିଙ୍କ ପରି, ଯୁବ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବଡ଼ ଖାଦ୍ୟପ୍ରେମୀ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ଲୋକସଭା…

ଆକାଶରେ ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟରୁ ଉଠିଲା…

ଏହି ସୋଉକ ପାଇଁ, ୧୫ ବର୍ଷ ବୟସ୍କା ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଫିଟନେସ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି କିନ୍ତୁ ଏହା ତାଙ୍କ ଖେଳ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ ବୈଭବ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି |

ଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସରଳ, ଘରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଆଇଁଷ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ, ସେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମଟନ୍, ଚିକେନ୍ ଏବଂ ମାଛ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ମିଠା କଥା ଆସିଲେ, ସେ ‘ରାଜଭୋଗ’ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପସନ୍ଦ।

ବୈଭବ ବଦଳାଇବେ ଡାଏଟ୍ ପ୍ଲାନ:

IPL ୨୦୨୬ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଡାଏଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ ବିଷୟରେ ପଚରାଯିବାରୁ, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଖାଇବା ଛାଡ଼ିଦେବେ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କର ଫିଟନେସ୍ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।

ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଫିଟନେସ୍ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ନିଜର ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ନିଜର ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପରେ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଟିଂ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯିବ।

ହେଲେ, କିଛି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ବୈଭବ ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହା ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ।

You might also like More from author
More Stories

ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ଲୋକସଭା…

ଆକାଶରେ ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟରୁ ଉଠିଲା…

ବିଦ୍ରୋହୀ ଟିଏମ୍‌ସି ସାଂସଦଙ୍କୁ କଡ଼ା ଭାଷାରେ…

ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ ମିଳିବ ୪ଟି…

1 of 9,391