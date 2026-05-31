IPL ଫାଇନାଲରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏହି ଦାମୀ ଖେଳାଳି
ହାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବୈଭବ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଶେଷରେ IPL ୨୦୨୬ ଫାଇନାଲ୍ ପାଇଁ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ୬୪ ଦିନ ଏବଂ ୭୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ର ଏକ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା ପରେ ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଫାଇନାଲ୍ ମୁକାବିଲା ଆଜି ମେ ୩୧ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଅହମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଉଭୟ ଦଳ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଅବସରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଯିଏ ଏହି ସିଜନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଷ୍ଟାର ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଅହମଦାବାଦରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।
ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ଦଳ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ, ଫାଇନାଲ୍ ରେ ପହଞ୍ଚିପାରିଲା ନାହିଁ ଏହି ଟାଇଟଲ୍ ମୁକାବିଲା ପରେ ବୈଭବଙ୍କୁ ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବାର ଅଛି; ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମହାନ ଫାଇନାଲ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ।
ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବୈଭବ:
ରବିବାର ହେବାକୁ ଥିବା ଫାଇନାଲ୍ ପୂର୍ବରୁ, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ତାଙ୍କ ସହିତ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜର ରୋମି ଭିଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ।
ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ବୈଭବଙ୍କ ଦଳ ସହିତ ଜଡିତ ଅନ୍ୟ ଅନେକ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ଫାଇନାଲ୍ରେ ବୈଭବଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିର ଅନେକ କାରଣ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ମୁକାବିଲାର ମଜା ନେବାର ସୁଯୋଗ ଏବଂ ସେ ପାଇବାକୁ ଥିବା ପୁରସ୍କାର।
ଏହି ସିଜିନ୍ ରେ ସେ ଯେଉଁ ଅସାଧାରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବୈଭବ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଦାବିଦାର।
ବୈଭବଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ଏହି ଆଓ୍ୱାର୍ଡ:
ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ଏହି ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ଓପନର ଫାଇନାଲ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସିଜନରେ ୭୭୬ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସର ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ (୭୨୨) କିମ୍ବା ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ (୭୧୦) ତାଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ବୈଭବଙ୍କୁ ଅରେଞ୍ଜ କ୍ୟାପ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ (MVP) ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଦୌଡ଼ରେ ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି। ବୈଭବ ବର୍ତ୍ତମାନ ୪୩୬.୫ ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଗୁଜରାଟର କାଗିସୋ ରାବାଡା (୪୦୮) ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି।
ଯଦି ରାବାଡା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସଫଳ ନ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ବୈଭବ ୧୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଖେଳାଳି ହୋଇଯିବେ।
ଯଦିଓ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପୁରସ୍କାର ସମ୍ପର୍କରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଫଳାଫଳ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ କିନ୍ତୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ସେ ଉଦୀୟମାନ ଖେଳାଳି ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଛକା ମାରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ ମୋଟ ୭୨ଟି। ଏହା ସହିତ ବୈଭବ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟାଟିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ପୁରସ୍କାର ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।
ଏହି ସିଜନରେ, ବୈଭବ ୨୩୭ ର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ସହିତ ତାଙ୍କ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ବୈଭବ ଏହି ସମ୍ମାନପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଇନାଲରୁ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ; ଏହି କାରଣରୁ ସେ ଏହି ଟାଇଟଲ୍ ମୁକାବିଲାର ସାକ୍ଷୀ ହେବା ପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ।