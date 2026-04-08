MIକୁ ଭଲସେ ଧୋଇଲେ, ତଥାପି ପଡ଼ିଆ ମଝିରେ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିଲେ ବୈଭବ, ଭାଇରାଲ୍ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ

By Jyotirmayee Das

Vaibhav Sooryavanshi: ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ବାସ୍ତବରେ ଜଣେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଖେଳାଳି। ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ କ୍ରିଜ୍ ଉପରକୁ ଆସନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମଜା ନେଇ ନେଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖନ୍ତି। ଗତକାଲି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ, ସେ ଏକ ଧମାକାଦାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ । ଯଦିଓ ସେ ଏହାକୁ ଏକ ବିଶାଳ ସ୍କୋରରେ ପରିଣତ କରିପାରି ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାରି ସବୁଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଥିଲା । ବୈଭବ ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ରନ କରିବା ପାଇଁ ଆଶା କରିଥାନ୍ତି । ଗତକାଲି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ଏତେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଇନିଂସ ଖେଳିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଉଟ୍ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ସେ କାନ୍ଦି ପକାଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଆପଣ ହୁଏତ ଲାଇଭ୍ ଫୁଟେଜ୍ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିନଥିବେ କିନ୍ତୁ ପରଦା ପଛରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଡିଓ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ନିରାଶା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି।

ବିଳମ୍ବରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ, ତା’ପରେ ରନର ବନ୍ୟା

ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ IPL ମୁକାବିଲା ବହୁତ ବିଳମ୍ବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବିଳମ୍ବ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିଲା। ଶେଷରେ ରାତି ୧୦.୦୦ ପରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ମ୍ୟାଚକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ମୁଖ୍ୟତଃ ସେମାନେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ଦକ୍ଷତା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବଂ ବୈଭବ ସେମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ କରି ନଥିଲେ।

ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ବର୍ଷା ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ରନ୍‌ର ବନ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏକ ଧାରାରେ ଅନେକ ରନର ବ୍ୟା ହେଲା । ବୈଭବ ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ କ୍ରିଜରେ ଦୀପକ ଚହରଙ୍କ ସାମ୍ନା କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଭରରେ ବୈଭବ ନିଜକୁ ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ପାଇଲେ।

ପ୍ରଥମ ବଲ୍‌ରେ ଛକା

ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ ସମସଗ୍ର ବିଶ୍ଵରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବୋଲର ଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବଲରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏକ ଚମତ୍କାର ଛକା ମାରିଥିଲେ। ଏହା ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ଅସାଧାରଣ ଥିଲା। ଯସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ତାଙ୍କ ରନ-ଅପ୍ ମାର୍କ ଆଡ଼କୁ ଫେରିବା ସମୟରେ, ତାଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ନିରାଶା ନୁହେଁ, ବରଂ ଆନନ୍ଦର ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ହୁଏତ ବୁମରାହ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ଆଉ ଏକ ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ଦେଖୁଛି। ସେହି ସମାନ ଓଭରରେ, ବୈଭବ ବୁମରାହଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଆଉ କିଛି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଖେଳି ସ୍କୋରବୋର୍ଡରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ରନ ଯୋଡିଥିଲେ।

ଶାର୍ଦ୍ଦୁଳ ଠାକୁର ବୈଭବଙ୍କୁ ପ୍ୟାଭିଲିୟନକୁ ଫେରାଇ ଦେଲେ

ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ଶାର୍ଦ୍ଦୁଳ ଠାକୁର ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ଆସିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ଓଭରର ଶେଷ ବଲରେ ବୈଭବଙ୍କୁ ଆଉଟ କଲେ। ବୈଭବ ମାତ୍ର ୧୪ ବଲ୍ ରୁ ୩୯ ରନର ଏକ ଧମାକାଦାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ଚୌକା ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି ଛକା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ବୈଭବ ଆଉଟ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପାଞ୍ଚ ଓଭରରେ ମୋଟ ୮୦ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିସାରିଥିଲା। ଆଉଟ ହେବା ପରେ ବୈଭବ ପ୍ୟାଭିଲିୟନକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ, ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ନିରାଶାର ଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା।

କାନ୍ଦୁଥିବା ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି

ଏହି ସମୟରେ, ଏକ ଭିଡିଓ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେଉଁଥିରେ ବୈଭବ ଫେରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଲୁହ ପୋଛି ଦେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ବୈଭବ ସମ୍ଭବତଃ ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନିଂସ ଖେଳିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ। ଏହି ଭିଡିଓଟି ଏବେ ସିଧାସଳଖ ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ ଆସିଛି। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ବୈଭବ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆହୁରି ଅନେକ ରନ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ।

You might also like More from author
More Stories

ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଆଗାମୀ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଲକ୍,…

MI ବୋଲରଙ୍କୁ ଏକାକୀ ନାକରେ କାନରେ ପାଣି…

RR VS MI, IPL 2026 : ବର୍ଷା ପାଇଁ ଟସ ରେ…

ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରାହଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ିବେନି ବୈଭବ…

1 of 25,999