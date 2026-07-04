ଇଂଲଣ୍ଡ ସିରିଜରେ ବି ଗୋଟେ ହେଲେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେନି ବୈଭବ୍, ଭାରତୀୟ କୋଚ୍ ଦେଲେ ବଡ଼ ବୟାନ
ଇଂଲଣ୍ଡ ସିରିଜରେ ବି ଗୋଟେ ହେଲେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେନି ବୈଭବ୍
Vaibhav Suryavanshi: ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତିଭା ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ କେବେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ? ଏହା ଏବେ କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଲଟିଛି । ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟରଠାରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଭାରତୀୟ ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ୍-୧୧ ଉପରେ ରହିଛି । ବୈଭବଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ଜୋର୍ ଧରୁଥିବା ବେଳେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବୋଲିଂ କୋଚ୍ ମୋର୍ନେ ମୋର୍କେଲ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ବୈଭବଙ୍କୁ ନିଜ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଏବେ ଆହୁରି କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବୋଲିଂ କୋଚ୍ ମୋର୍ନେ ମୋର୍କେଲ୍ଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଦଳର ଶୀର୍ଷ କ୍ରମ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ (ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏବଂ ଈଶାନ କିଷନ) ଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ବି ଡ୍ରପ୍ କରାଯିବ ନାହିଁ । ଯେଉଁ ଖେଳାଳିମାନେ ବିଗତ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ଦଳ ପାଇଁ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ବୋଲି ସେ ଜୋର୍ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ।
ଏବେ ହେବନି ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଡେବ୍ୟୁ
ମୋର୍ନେ ମୋର୍କେଲ୍ କହିଛନ୍ତି, “ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଟି-୨୦ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ରେ ‘ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ’ ହୋଇଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଆଇପିଏଲ୍ ସିଜନ୍ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଚମତ୍କାର ଥିଲା । କୋଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କ ନଜରରୁ ଦେଖିଲେ, ନିଜ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକଟ କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ଏକ ଯୁବ ଖେଳାଳି ନିଜ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ବେଶ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କେବଳ ଟପ୍ ଅର୍ଡର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଳର ସନ୍ତୁଳନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହେବ ।”
ବୈଭବଙ୍କ ପ୍ରତିଭାରେ ପ୍ରଭାବିତ କୋଚ୍
ବୋଲିଂ କୋଚ୍ ମୋର୍କେଲ୍ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ନେଟ୍ସ ଅଭ୍ୟାସ ସମୟରେ ବୈଭବଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ଶୈଳୀ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପ୍ରତିଭାରେ ସେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ମୋର୍କେଲ୍ଙ୍କ ମତରେ, ବୈଭବ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସିନିୟର ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ବେଶ୍ ଭଲ ତାଳମେଳ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ବି ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ସେ ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶା ରହିଛି ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ୫ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଧୋଇଯାଇଥିଲା । ଏବେ ସିରିଜ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ୍ରେ ଖେଳାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ବିଜୟ ସହ ସିରିଜ୍ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ।