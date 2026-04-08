ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଆଗାମୀ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଲକ୍, ବୁମରାହଙ୍କ ପରେ ଏହି ୫ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଧୋଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟ…
RCBର ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ପିଟିବେ ବୈଭବ!
ଓଡିସାଭାସ୍କର: ଯେତେବେଳେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଗୌହାଟିରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନଥିଲା କି କେଉଁ ଦଳ ଜିତିବ? ବରଂ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏହା ଥିଲା କି ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏବଂ ବୁମରାହଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ବାଜି ମାରିବ?
ତେବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ, ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏହି ବିଶେଷ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ବୁମରାହଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ସେ ମାତ୍ର ୫ ବଲରୁ ୧୩ ରନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇଟି ଛକା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲା।
୨୦୦ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ଅତିକ୍ରମ କରି ବୁମରାହଙ୍କୁ ସଫଳତାର ସହିତ ପରାସ୍ତ କରିବା ପରେ, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏବେ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବୋଲରଙ୍କୁ ଯାହାଙ୍କ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ସେ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଆଇପିଏଲ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ପେସର୍।
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ୫ ଟାର୍ଗେଟ୍:
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏବେ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବୋଲରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ନାମ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ବାକି ଚାରି ଜଣ ବୋଲର ହେବେ କୃଣାଳ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଜାକବ୍ ଡଫି, ଅଭିନନ୍ଦନ ସିଂହ ଏବଂ ସୁୟାଶ ଶର୍ମା।
ଏହି ସମସ୍ତ ବୋଲର ଆଇପିଏଲ୍ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଆରସିବିର। ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏପ୍ରିଲ ୧୦ରେ ଏହି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବୋଲରଙ୍କ ସହ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଏବଂ ଆରସିବି ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ।
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଗୌହାଟୀରେ ମଧ୍ୟ ଖେଳାଯିବ। ଯେଉଁଠାରେ ବୈଭବଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ବୁମରାହ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା।
ଭୁଭି କରିଥିଲେ ବୋଲ୍ଡ, ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବେ ବୈଭବ:
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଗତ ବର୍ଷ ହିଁ ତାଙ୍କର ଆଇପିଏଲ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେହି ସିଜିନରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଏବଂ ଆରସିବି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସେହି ମ୍ୟାଚରେ ସାମିଲ ନଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁକାବିଲା ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ୧୬ ରନରେ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଏକ ବଡ଼ ସ୍କୋର କରିପାରି ନଥିଲେ।
ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସେହି ଘଟଣାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଆରସିବିର ଘରୋଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ କ୍ଲିନ ବୋଲ୍ଡ କରିଥିଲେ। ଏବେ, ବୈଭବଙ୍କ ପାଖରେ ରାଜସ୍ଥାନର ଘରୋଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଗୌହାଟୀରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କ ବୋଲିଂକୁ ଭାଙ୍ଗିବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି।
ବୈଭବଙ୍କ କୋଚ୍ କ’ଣ କହିଲେ:
କିନ୍ତୁ, ଏହି କାମ କ’ଣ ବୁମରାହଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବଲ୍ରେ ଛକା ମାରିବା ଭଳି ସହଜ ହେବ? ବୁମରାହଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଭୁବନେଶ୍ଵର କୁମାର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି କି?
ତେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ସିଧାସଳଖ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ମନୀଷ ଓଝା ଦେଇଛନ୍ତି। ମନୀଷ ଓଝା ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଭୁବି ତାଙ୍କର ସ୍ୱିଙ୍ଗ୍ ଖୋଜି ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ବୁମରାହଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ବୈଭବଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ବିପଦ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ, ଯଦି ସେ ସେହି ସ୍ୱିଙ୍ଗ୍ ଖୋଜି ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ବୈଭବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡିବେ ନାହିଁ। ଏହାର ଏକ କାରଣ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ଵର କୁମାରଙ୍କ ଦ୍ରୁତ ଗତିର ଅଭାବ; ସବୁକିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱିଙ୍ଗ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର କ୍ଷମତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।
ଆରସିବି ବୋଲିଂ ଆକ୍ରମଣର ବାକି ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ମନୀଷ ଓଝା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ବିତରଣ ବୈଭବଙ୍କ ହିଟିଂ ଜୋନରେ ପଡ଼ିଯାଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଶେଷ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଛାତଠାରୁ କମ୍ ହେବ ନାହିଁ।
RCBର ପାଣ୍ଡବ ବନାମ ବୈଭବ:
ଆରସିବିର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବୋଲରଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଦେଖିଲେ, ଜାକବ ଡଫି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ପଲ କ୍ୟାପ ଦୌଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ୫ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ମଧ୍ୟ ୪ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅଭିନନ୍ଦନ ସିଂହ ୩ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି।
ଏହି ସମୟରେ, ସୁୟାସ ଶର୍ମା ଏବଂ କୃଣାଲ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୨ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯେ ଏହି ବୋଲରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିବାରେ ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏକାକୀ ଭାବରେ ଆରସିବିର ‘ପାଣ୍ଡବ’ ବୋଲିଂ ଆକ୍ରମଣକୁ ଧୂଳିସାତ୍ କରୁଛନ୍ତି।