୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ୨ ଥର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଜଲଓ୍ୱା, ଜିମ୍ବାୱେରେ ହେବ ଏମିତି କିଛି
ପୁଣି ଗର୍ଜିବ ବୈଭବଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍, ପାଣି ପିଇବେ ଜିମ୍ବାୱେର ବୋଲର!
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷରେ ଚାଲିଥିବା ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଭାରତୀୟ ଦଳ ସିରିଜରେ ୧-୦ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହୋଇଛି।
ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବିଜୟ ବେଶ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, କାରଣ ଲଗାତାର ସାତଟି ମ୍ୟାଚ୍ର ନିରାଶାଜନକ ଅପେକ୍ଷା ପରେ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି।
ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପରେ ଏବେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଜିମ୍ବାୱେକୁ ପରାସ୍ତ କରି ସିରିଜକୁ କ୍ଲିନ୍ ସ୍ୱିପ୍ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ।
୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ:
ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ୱିକେଣ୍ଡ ବେଶ୍ ରୋମାଞ୍ଚକର ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ସିରିଜର ଅବଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବ୍ୟାକ୍-ଟୁ-ବ୍ୟାକ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ଖେଳାଯିବ।
ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ୨୫ ଜୁଲାଇରେ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ୪:୩୦ରୁ ହରାରେରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହାପରେ ୨୬ ଜୁଲାଇରେ ସେହି ହରାରେ ମାଇଦାନରେ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ୪:୩୦ରୁ ସିରିଜର ଶେଷ ମୁକାବିଲା ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ଅର୍ଥାତ୍, ମାତ୍ର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀମାନେ ଦୁଇଥର ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଆକ୍ସନ୍ ଏବଂ ଯୁବ ସନସନି ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟିଂ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ।
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ଫର୍ମ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର:
ଏହି ସିରିଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଭାରତର ଯୁବ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି। ସେ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହିଁ ନିଜର ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ବୈଭବ ମାତ୍ର ୧୯ଟି ବଲ୍ରେ ୫୦ ରନ୍ର ଝଡ଼ୋ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ ଏବଂ କେବଳ ୧୮ଟି ବଲ୍ରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ।
ଏହି ବିସ୍ଫୋରକ ପାଳିରେ ସେ ୪ଟି ଚୌକା ଓ ୪ଟି ବିଶାଳ ଛକା ମାରିଥିଲେ। ଏବେ ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ହରାରେ ମାଇଦାନରେ ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ ପୁଣିଥରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ବ୍ୟାଟରୁ ଚୌକା-ଛକାର ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।
ହରାରେରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ବ୍ୟାଟରୁ ବର୍ଷୁଛି ଚୌକା-ଛକା: