ପ୍ଲାନ୍ ହିଟ୍! ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ପ୍ଲେଇଂ 11ରୁ ହେଲେ OUT, ଟିମକୁ ମିଳିଲା ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ବିଜୟ

ପ୍ଲେଇଂ 11ରୁ ବିଦା ହେଲେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ । ଟିୁମକୁ ମିଳିଲା ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ।

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫିରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର କିଛି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ଭଲ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ତଥାପି, ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ଶେଷ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା। ଏଲିଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍ B ର ଶେଷ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ବିହାର ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ବିହାର ଛଅ ୱିକେଟରେ ଜିତିଥିଲା, ଯାହା ଏହି SMAT ସିଜିନରେ ବିହାରର ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ଥିଲା। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ପ୍ଲେଇଂ 11ରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ନଥିଲା।

ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କାହିଁକି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳି ନଥିଲେ?

ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଭଲ ଫର୍ମରେ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ଲେଇଂ 11ରୁ କାହିଁକି ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ, ଡିସେମ୍ବର ୧୨ ତାରିଖରୁ ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କିଛି ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ତାଙ୍କୁ ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଦଳରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଦୁବାଇ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡିଲା। ଏହି କାରଣରୁ, ସେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏସିଆ କପ୍ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ସ ଏବଂ SMAT ପରେ, ୧୪ ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏବେ ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏସିଆ କପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଫର୍ମ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ।

ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫିରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ କିପରି ଥିଲା?

ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫିରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ବିହାର ଦଳର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଥିଲେ। ସେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ୧୫ ଚୌକା ଏବଂ ୧୪ ଛକା ମାରିବା ସହ ଛଅଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୧୯୭ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୧୦୮ ରନର ଏକ ଚମତ୍କାର ଶତକ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଧକ୍କା ଥିଲା। ତଥାପି, ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ, ତାଙ୍କ ଦଳ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ବିହାର ପାଇଁ 145  ରନର ଟାର୍ଗେଟ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟର ଜବାବରେ, ଅଧିନାୟକ ସାକିବ ଅଲ୍-ଘନିଙ୍କ ଦଳ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ବିହାର ପାଇଁ ପୀୟୁଷ ସିଂହ 57 ରନର ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ବିହାର 6 ୱିକେଟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା।

