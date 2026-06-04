୩୪ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ମାମଲାରେ ୮୪ ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ
ବୈଶାଳୀ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ କୋର୍ଟ ୩୪ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ମାମଲାରେ ୮୪ ବର୍ଷୀୟ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ୩ ବର୍ଷର ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଅସ୍ଥାୟୀ ଜାମିନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
ପାଟନା : ବିହାରର ବୈଶାଳୀ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ କୋର୍ଟ ୩୪ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ମାମଲାରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଦୌରା ଜଜ୍-୧ ମନୋଜ କୁମାର ତିୱାରୀ ଏହି ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ସହିତ ୧୯୯୨ ମସିହାରେ ଏକ ହିଂସାତ୍ମକ ବିବାଦରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ୮୪ ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ରାୟ ପରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଜାମିନ ମିଳିଛି। କୋର୍ଟ ଚାରିଜଣ ଦୋଷୀ ଜଗଦୀଶ ରାୟ, ନରେଶ ରାୟ, ନାଗଦେବ ରାୟ ଏବଂ ନକେଶ୍ୱର ରାୟଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ୧୦ ବର୍ଷ ଲେଖାଏଁ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ଦୋଷୀ ୮୪ ବର୍ଷୀୟ ଦୀପା ରାୟଙ୍କୁ ତିନି ବର୍ଷର ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଛି। ତାଙ୍କର ଅଧିକ ବୟସ ହୋଇଥିବାରୁ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ରାୟ ଶୁଣାଇବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଅସ୍ଥାୟୀ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ବିହାରରୁ ଆଇନ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିବା ଜଣେ ଓକିଲଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ‘ହା ବିହାର ସେ ହୀ କିୟା ହୋଗା’ ବୋଲି କହିଥିବା ଉତ୍ତରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।
ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ସହିତ ବିଚାରପତି ତିୱାରୀ ଏହି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଉପରେ ୨୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଜରିମାନା ମଧ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଅତିରିକ୍ତ ସରକାରୀ ଓକିଲ ଖ୍ୱାଜା ହାସନ୍ ଖାନ୍ ଏହି କଥାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡବିଧି ସଂହିତା (IPC) ର ବିଭିନ୍ନ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଧାରା ୧୪୮ (ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଧରି ଦଙ୍ଗା କରିବା) ଏବଂ ଧାରା ୩୦୭ (ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ) ସହିତ ଆର୍ମସ୍ ଆକ୍ଟର ଧାରା ୨୭ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି।
VIDEO | Bihar: 84-year-old among 5 men gets jail term in 34-year-old attempt to murder case
A court in Bihar’s Vaishali district on Tuesday sentenced five members of a family, including an 84-year-old man, to rigorous imprisonment in a 34-year-old attempt to murder case.… pic.twitter.com/H6Y7dxzIUq
— Press Trust of India (@PTI_News) June 3, 2026
ଏହି ମାମଲାଟି କୋର୍ଟରେ ପ୍ରାୟ ୩୪ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ଏହାର ଫଇସଲା ହୋଇଛି। ଏଥିରୁ ସମାଜକୁ ଏକ ବଡ଼ ବାର୍ତ୍ତା ମିଳିଛି ଯେ, ଯଦି ଆପଣ ଅପରାଧ କରନ୍ତି, ତେବେ ୨୦, ୩୦ କିମ୍ବା ୩୫ ବର୍ଷ ପରେ ହେଉ ପଛେ ଅପରାଧୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅପରାଧୀ ଏଥିରୁ ବର୍ତ୍ତି ପାରିବ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଆଇନ ଅପରାଧୀକୁ ଧରି ହିଁ ଛାଡ଼ିବ। ଆଇନ ଅପରାଧୀର ବୟସ ଦେଖେ ନାହିଁ, ବରଂ ଅପରାଧକୁ ଦେଖି ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଥାଏ।
ଦୀପା ରାୟଙ୍କ ମାମଲାଟି ୧୯୯୨ ମସିହାର। ସେତେବେଳେ ଏକ ପାରିବାରିକ ବିବାଦକୁ ନେଇ ଦୀପା ରାୟଙ୍କ ସମେତ ୯ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମିଶି ଘର ବାହାରେ ବସିଥିବା ଅଦାଲତ ରାୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରାମସଖୀ ଦେବୀଙ୍କ ଉପରେ ଜୀବନ ନେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମାମଲାର ବିଚାର ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ୪ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ୫ ଜଣ ଏବେ ବି ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି।
୧୯୯୨ ମେ’ ୧୦ ତାରିଖରେ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଦାଲତ ରାୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରାମସଖୀ ଅଭିଯୋଗରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ସେମାନେ ଘର ଦୁଆରମୁହଁରେ ବସିଥିବା ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ସେମାନେ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ପୋଲିସ୍ ୧୯୯୨ ମେ’ ମାସରେ ହିଁ କୋର୍ଟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଥିଲା, ଯେଉଁବେଳଠାରୁ ଏହି ମାମଲାର ବିଚାର ଚାଲିଆସୁଥିଲା।