ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ ଜମିରେ ତଳି ରୋଇଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ; ସମସ୍ୟା ପଚାରି ବୁଝିଲେ
ଡିଏମ୍ ବର୍ଷା ସିଂହ କହିଥିଲେ; ପ୍ରାକୃତିକ ଚାଷ ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତର ଆବଶ୍ୟକତା। ଏହି ପଦ୍ଧତ୍ତିରେ ଚାଷ କଲେ ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ କମିଥାଏ
ପାଟନା: ଚାଷ ଜମି। କାଦୁଅ ପଚପଚ। ହାତରେ ଧାନ ତଳି ଧରି କ୍ଷେତକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାଡ଼ାମ। ମହିଳା ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ ବିଲରେ ତଳି ରୋଇଲେ। ଚାଷୀଙ୍କ ସୁବିଧା ଓ ସୁବିଧା ପଚାରି ବୁଝିଲେ। ଜୈବିକ କୃଷି ଅପଣାଇବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏପରି ଚିତ୍ର ଆସିଛି ବିହାରରୁ। ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ଓ ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।
ପୂରା ଘଟଣାଟି ଏମିତି। ବୈଶାଳୀ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବର୍ଷା ସିଂହ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅଫିସ୍ରୁ ବାହାରିଥିଲେ। ସାଥୀରେ ଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଅଫିସ। ମାଡ଼ାମଙ୍କ କାର ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ କ୍ଷେତରେ କାମ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଆଉ କାଳବିଳମ୍ବ ନକରି ବିଦୁପୁର ପ୍ରଖଣ୍ଡର ଖଜୱତ୍ତା ଗାଁରେ ଅଟକିଥିଲେ। କାହାକୁ କିଛି ନକହି ମାଡ଼ାମ ସିଧାସଳଖ କ୍ଷେତକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ।
ମାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଦେଖି ବିଲରେ କାମ କରୁଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଚକିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଚାକଚକ୍ୟ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଚାଷ ଜମିକୁ ଆସିଥିବା ମାଡ଼ାମ କିଏ? କଣ କରିବେ? ଏପରି ନାନା ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଚାଷୀମାନେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସବୁ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ମାଡ଼ାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବୋଲି ମହିଳା ଚାଷୀମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ।
ବାସ୍, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପରି ମାଡ଼ାମ ଅନ୍ୟ ମହିଳା ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ ଉମେଶ ରାୟଙ୍କ କ୍ଷେତରେ ଶ୍ରୀବିଧି ପଦ୍ଧତିରେ ତଳି ରୋପଣ କରିଥିଲେ। ଚାଷ ସମୟରେ ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ। କ୍ଷେତରେ କାମ କରୁଥିବା କୃଷକମାନଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲେ।
ଡିଏମ୍ ବର୍ଷା ସିଂହ କହିଥିଲେ; ପ୍ରାକୃତିକ ଚାଷ ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତର ଆବଶ୍ୟକତା। ଏହି ପଦ୍ଧତ୍ତିରେ ଚାଷ କଲେ ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ କମିଥାଏ। ରାସାୟନିକ ସାର ଓ କୀଟନାଶକ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ମାଟିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହେ ଓ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାଏ। ଏହା ସହ କୃଷକଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପଦ୍ଧତ୍ତି ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ।
ଜିଲ୍ଲାପାଳ କୃଷି ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ କହିଥିଲେ; ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କୃଷକଙ୍କୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଚାଷ ସହ ଯୋଡ଼ାଯାଉ। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ବିହନ ଓ ଜୈବିକ କୃଷି ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ। ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ସୁବିଧା ବିନା କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ କୃଷକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଥିଲେ।
ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦୁପୁର ପ୍ରଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଚାଷ ପାଇଁ ୧୦ଟି କ୍ଲଷ୍ଟର ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ୧,୨୫୦ ଜଣ କୃଷକ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଏହି କୃଷକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ୨,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
କାଦୁଅ ଭରା କ୍ଷେତରେ ଓହ୍ଲାଇ ଧାନ ରୋପଣ କରୁଥିବା ଡିଏମ୍ ବର୍ଷା ସିଂହଙ୍କ ଫଟୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି।