ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ଦାନ ହେଇଛି ୯୫% ନକଲି ରୂପା, ସରକାରୀ ଟିମ୍ କହିଲେ ଏଥିରୁ ହେଉଛି କ୍ୟାନ୍ସର!

ନକଲି ରୂପା ପିନ୍ଧିଲେ ହେବ କ୍ୟାନ୍ସର...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭକ୍ତ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ନେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଏ । ମାନସିକ ପୂରଣ ହେବା ପରେ ସେ ମନ୍ଦିରରେ କିଛି ଦାନ କରିଥାଏ । ଦାନ କରାଯାଉଥିବା ସୁନା-ରୂପା- ଏବଂ ଟଙ୍କା ପାଇସା, ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ । ତେବେ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକେ ଧୋକା ଖାଇଛନ୍ତି । ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଘଟିଛି । ଯାହାକୁ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ।

ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ, ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାନ କରାଯାଇଥିବା ରୂପାରୁ ୯୫% ରୂପା ନକଲି ବାହାରିଛି । ଏହି ଘଟଣାଟି ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡିଲା, ଯେତେବେଳେ ସରକାରୀ ମିଣ୍ଟ ମନ୍ଦିରକୁ ଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଟନ୍ ଟନ୍‌ର ରୂପାକୁ ଯାଂଚ କଲା । ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡିଥିଲା ଯେ, ୫-୬% ରୂପାକୁ ଛାଡିଦେଲେ, ଅନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ କ୍ୟାଡିମିୟମ ଏବଂ ଲୁହା । ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ରୂପାଠାରୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ।

ଏହା ମିଣ୍ଟର ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ମନ୍ଦିର ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଗହଣା ଦୋକାନୀଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ଗହଣା ଦୋକାନୀଙ୍କ ଉପରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଅଣାଯାଇଛି ଯେ, ସେମାନେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ନକଲି ରୂପା ବିକ୍ରି କରି, ଅସଲି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି ।

ଶ୍ରୀ ମାତା ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀ ଶ୍ରାଇନ ବୋର୍ଡ ସରକାର ମିଣ୍ଟକୁ ୨୦ ଟନ ରୂପା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମେଲ୍‌ଟିଂ ଏବଂ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲା । ଶ୍ରାଇନ୍ ବୋର୍ଡର ଆଶା ଥିଲା ଯେ, ବଜାର ଦର ହିସାବରେ ଏହି ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ୫୦୦ରୁ ୫୫୦ କୋଟି ହେବ । କିନ୍ତୁ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଜଣାପଡିଲା, ଏହି ଚାନ୍ଦିର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର ୩୦ କୋଟି । ସରକାରୀ ମିଣ୍ଟ ଏହି ରୂପାକୁ ଯାଂଚ କରିବାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ବି କରିଛି ।

କାରଣ କ୍ୟାଡିୟମ ତରଳାଇବା ସମୟରେ ଏଥିରୁ ନିର୍ଗତ ଧୂଆଁରେ କ୍ୟାନ୍ସର ବିପଦ ଅଛି । ମିଣ୍ଟ ଏହା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ, ଯଦି ଏହି ନକଲି ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ; ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇପାରେ । ତେବେ ଏତିକି ରୂପା ସତର୍କତାର ସହ ତରଳା ଯାଇଛି । ଏହି ଘଟଣା ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

