କାଶି ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଫୁଟିଲା ଗୁଳି; ୩ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆହତ, ଉତ୍ତେଜନା

ଭୁଲ ବସତଃ ତାଙ୍କ ହାତରୁ କାର୍ବାଇନ୍ (ହାଲୁକା ଓ ସ୍ୱଳ୍ପ ଓଜନ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ବନ୍ଧୁକ) ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ବନ୍ଧୁକ ଖସି ପଡ଼ିବାରୁ ସେଥିରୁ ବାହାରିଥିବା ଗୁଳି ୩ ଜଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଦେହରେ ବାଜିଥିଲା

By Manoranjan Sial

ବାରଣାସୀ: ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କାଶି ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଚାଲିଛି ଭୁଲବସତଃ ଗୁଳି। ଯେଉଁଥିରେ ୩ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।

କାଶି ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ପରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଶନିବାର ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୭ଟା ହେବ। ମନ୍ଦିର ଗେଟ୍ ନମ୍ବର ୪ରେ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ଯବାନ ଅମରନାଥ ଚୌହାନ। ଭୁଲ ବସତଃ ତାଙ୍କ ହାତରୁ କାର୍ବାଇନ୍ (ହାଲୁକା ଓ ସ୍ୱଳ୍ପ ଓଜନ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ବନ୍ଧୁକ) ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ବନ୍ଧୁକ ଖସି ପଡ଼ିବାରୁ ସେଥିରୁ ବାହାରିଥିବା ଗୁଳି ୩ ଜଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଦେହରେ ବାଜିଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।

ଆହତ ୩ ଜଣ ହେଲେ ରାମବାବୁ ଗୌଡ଼, ବିକାଶ ଯାଦବ ଓ ନିଖିଲ ଗୁପ୍ତା। ବିକାଶଙ୍କ ହାତ ଓ କଟିରେ ଗୁଳି ବାଜିଛି। ରାମବାବୁଙ୍କ ପେଟ ଓ ହାତରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ନିଖିଲଙ୍କ ହାତରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବିପଦମୁକ୍ତ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଖାଇଗଲେ ଶ୍ରୀ ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମ ଦାନ ଅର୍ଥ! ତଦନ୍ତ…

ଅଚାନକ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର…

ଆଜି ବାବାଙ୍କ ପୀଠରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ପୀଠ ହର ହର ଧ୍ୱନୀରେ କମ୍ପୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଗୁଳି ଶୁଣିଥିଲେ। ତା’ପରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଜୀବନ ବିକଳରେ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି କରିଥିଲେ। ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ପରିସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ା ପୂର୍ବରୁ ଆକ୍‌ସନ୍ ମୋଡ୍‌କୁ ଆସିଥିଲା ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ। ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

You might also like More from author
More Stories

ଖାଇଗଲେ ଶ୍ରୀ ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମ ଦାନ ଅର୍ଥ! ତଦନ୍ତ…

ଅଚାନକ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର…

ଖାଲି ପେଟରେ କରନ୍ତୁ ଏହି ଆସନ; ଗ୍ୟାସ,…

ଷ୍ଟଡି ରୁମ୍‌ରେ ଗୋଲ ଟେବୁଲ୍ ରଖିଛନ୍ତି କି ?…

1 of 17,459