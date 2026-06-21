ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବଡ଼ ଝଟ୍‌କା, ସିରିଜ୍‌ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ଷ୍ଟାର୍ ସ୍ପିନର, ଶ୍ରେୟସଙ୍କ ହାତରେ ମଙ୍ଗ

ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବଡ଼ ଝଟ୍‌କା, ସିରିଜ୍‌ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ଷ୍ଟାର୍ ସ୍ପିନର

By Jyotirmayee Das

IND vs IRE: ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା । ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଆଧିକାରିକ ଭାବେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ, ଷ୍ଟାର୍ ସ୍ପିନର ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଆଗାମୀ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍‌ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁସ୍ଥିତ ‘ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ’ ରେ ନିଜର ରିହ୍ୟାବ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛନ୍ତି।

ଏହି ଗସ୍ତରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ୨ଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ । ପ୍ରଥମ ମୁକାବିଲା ଜୁନ୍ ୨୬ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଭାରତର ନୂଆ ଟି-୨୦ ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କର ଏହା ପ୍ରଥମ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ଯୁବ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।

ଆହତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବରୁଣ ଆଉଟ୍

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଭୁଲିଯାଇଛନ୍ତି କି IRCTC ଆକାଉଣ୍ଟର ପାସୱାର୍ଡ?…

ହର୍ମୁଜ ନ ଖୋଲିଲେ ବି ଭାରତକୁ ନାହିଁ ଚିନ୍ତା,…

ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ସମୟରେ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ବାମ ଗୋଡ଼ର ଅଙ୍ଗୁଠିରେ ‘ହେୟାରଲାଇନ୍ ଫ୍ରାକ୍ଚର’ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆଘାତ ପରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସେ ଏବେ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସରେ ଅଛନ୍ତି। ବିସିସିଆଇ ନିଜ ବୟାନରେ କହିଛି, “ଆଇପିଏଲ୍ ସମୟରେ ବାମ ଗୋଡ଼ରେ ଆଘାତ ଲାଗିବା ପରେ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ COE ରେ ନିଜର ରିହ୍ୟାବ୍‌ର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍‌ରୁ ତାଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି।”

ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ

ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଭାରତ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ସହ ଏହି ଫର୍ମାଟ୍‌ରେ ଦଳ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଆସିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ ପରେ ଏବେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କୁ ନୂଆ ଟି-୨୦ ଅଧିନାୟକ କରାଯାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଦର୍ଶନର ବଡ଼ ଚାପ ରହିବ।

ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଓପନିଂ ଯୋଡ଼ି ଚୟନ। ଦଳରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏବଂ ଇଶାନ କିଷାନଙ୍କ ଭଳି ଦମଦାର୍ ଓପନର୍ ବିକଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯୁବ ତାରକା ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା।

ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଟି-୨୦ ସ୍କ୍ୱାଡ୍

ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଅଧିନାୟକ), ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (ୱିକେଟକିପର), ଇଶାନ କିଷାନ (ୱିକେଟକିପର), ଶିବମ ଦୁବେ, ତିଲକ ବର୍ମା (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା।

You might also like More from author
More Stories

ଭୁଲିଯାଇଛନ୍ତି କି IRCTC ଆକାଉଣ୍ଟର ପାସୱାର୍ଡ?…

ହର୍ମୁଜ ନ ଖୋଲିଲେ ବି ଭାରତକୁ ନାହିଁ ଚିନ୍ତା,…

PF ଖାତାଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, ଆହୁରି ସହଜ…

ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ହାଟରେ ଗଡ଼ିଲାଣି TMC କଳି,…

1 of 27,604