(Video)T20 World Cup: 14 କି.ମି ହାତଯୋଡ଼ି, ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲିଲେ ୱାର୍ଡ ଚାମ୍ପିୟାନ; ଏ ହେଉଛି କାରଣ
Varun Chakravarthy-Washington Sunder Girivalam in Thiruvannamalai: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026 ଜିତିଥିଲା। ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ 96 ରନ୍ ର ବିଶାଳ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଏହି ବିଜୟ ପରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଖେଳାଳିମାନେ ଭଲପାଇବା ସହିତ ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଭିତରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର 2 ଖେଳାଳିଙ୍କ ମନୋକାମନା ପୂରଣ ହେବା ପରେ 14 କିଲୋମିଟର ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲିଥିଲେ।
ଆମେ ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ତିରୁବନ୍ନାମଲାଇର ଅରୁଣାଚଳ ପାହାଡର 14 କିମି ରାସ୍ତା ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଦୁଇ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।
Indian team cricketers Varun Chakravarthy & Washington Sunder fulfilled their vow of doing Girivalam in Thiruvannamalai
Girivalam is a sacred 14-kilometre circumambulation (walking around) of the Arunachala Hill in Tiruvannamalai, Tamil Nadu.The hill itself is considered a… pic.twitter.com/rtEFP9Mnnr
— Sheetal Chopra 🇮🇳 (@SheetalPronamo) March 12, 2026
ତିରୁବନ୍ନମଲାଇର ଅରୁଣାଚଳ ପାହାଡ଼ର ପରିକ୍ରମା କାହିଁକି କରାଯାଏ?
ଅରୁଣାଚଳ ପାହାଡ଼କୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଅବତାର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ଅଗ୍ନିର ଜ୍ୱାଳାର ପ୍ରତୀକ। ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ, ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅହଂକାରକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ଶିବ ଅଗ୍ନିର ଏକ ଅନନ୍ତ ସ୍ତମ୍ଭ ରୂପ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଏକ ପାହାଡ଼ ରୂପରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ, ଏହି ପରିକ୍ରମା ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାର ସବୁଠାରୁ ସରଳ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉପାୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଭକ୍ତମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂରଣ ପାଇଁ କିମ୍ବା ପୂରଣ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି। ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ସହିତ, ଏହି ପରିକ୍ରମା ତୁମୁର ସମସ୍ତ ପାପ ମଧ୍ୟ ଧୋଇଦେଇଥାଏ । ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଏ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ। ପରିକ୍ରମା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଆଡକୁ ବଢିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।
ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ
ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ୯ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୧୪ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ସେ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ବରୁଣ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଇକୋନୋମି ରେଟ୍ ପ୍ରତି ଓଭରରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ ରନ୍ ଥିଲା। ଏହା ଦ୍ୱାରା ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଲା ଏବଂ ସେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ବୋଲରରୁ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଲେ। ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର କେବଳ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବି ୱିକେଟ୍ ନେଇପାରି ନଥିଲେ। ତଥାପି, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଏବଂ ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହଙ୍କ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭାରତ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିଲା।