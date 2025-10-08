Biggest Plan of Arshdeep: ଅର୍ଶଦୀପଙ୍କୁ ନେଇ ବଡ ଖୁଲାସା କଲେ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତି; ସବୁଠାରୁ ବଡ କମେଡିଆନ ଅର୍ଶଦୀପ, ଚାମ୍ପିଅନସ୍ ଟ୍ରଫି ପାଇଁ କରିଥିଲେ ବିଗେଷ୍ଟ ପ୍ଲାନ…

ଅର୍ଶଦୀପଙ୍କ ବିଗେଷ୍ଟ ପ୍ଲାନ ବିଷୟରେ କହିଲେ ବରୁଣ...

By Shantilata Rout
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଏବେ ବି ଏସିଆ କପ ୨୦୨୫ର କ୍ରେଜ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ । ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସସପେନ୍ସ, ଥ୍ରିଲର ଓ କମେଡି ଏସିଆ କପର ଶେଷ ମ୍ୟାଚରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
ଗେଟିଏ ପଟେ ଭାରତ ଚାମ୍ପିଅନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମହମ୍ମଦ ନକଭିଙ୍କ ହାତରୁ ଟ୍ରଫି ନେବା ପାଇଁ ସଫା ସଫା ମନା କରି ଦେଇଥିଲା । ଆଉ ଏହାପରେ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ ଟ୍ରଫି ନ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେଲିବ୍ରେସନ କରୁଥିବାର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା ।

ଭାରତ ଚାମ୍ପିଅନ ହେବା ପରେ କ୍ୟାପଟେନ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ହାତରେ ଟ୍ରଫି ଧରିଥିବା ଷ୍ଟାଇଲରେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଆଡକୁ ଆସିଥିଲେ । ପରେ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଖେଳାଳି ଇମାଜିନାରୀ ଟ୍ରଫି ତାଙ୍କ ହାତରୁ ନେଇଥିଲେ ଓ ଜୋରରେ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ କହି ସେଲିବ୍ରେସନ କରିଥିଲେ ।

ରୋହିତ ଶର୍ମା ଚାମ୍ପିଅନସ ଟ୍ରଫିରେ ଯେଉଁ ଭଳି ଭାବେ ଟ୍ରଫି ନେଇ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିଥିଲେ ଠିକ ସେହିପରି ଏସିଆ କପରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । କେବଳ ତଫାତ ଏତିକି ଥିଲା  କି ଏଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ ହାତରେ ଇମାଜିନାରି ଟ୍ରଫି ଥିଲା ।

ଏଭଳି ସେଲିବ୍ରେସନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଏହା କାହାର ପ୍ଲାନ ଥିଲା ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ , ଏହି ସସପେନ୍ସ ଉପରୁ ପରଦା ହଟାଇଛନ୍ତି ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତି ।

ନିକଟରେ ପ୍ଲେୟାରସଙ୍କ ଆଓାର୍ଡ ସେରିମନିରେ ସେ ଏହି କଥା ଖୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଅର୍ଶଦୀପ ଏହି ମଜାଳିଆ ଢଙ୍ଗରେ ଇମାଜିନାରି ଟ୍ରଫି ନେଇ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ।

